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Сегодня, 21:39

Россия в шестой раз проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент
Португалия – Россия – 4:2.
Фото AFP

Сборная России уступила команде Португалии (2:4) в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Команда в шестой раз проиграла в финале турнира.

Единственный раз россияне выиграли в 1999 году. Тогда они в финале победили сборную Испании (3:3, по пенальти — 4:2).

В 1996, 2005, 2012 и 2016 году россияне в финале уступали испанцам (3:5, 1:2, 1:3 и 3:7, соответственно). В 2014 году российская команда потерпела поражение от Италии (1:3).

Сборная Португалии стала чемпионом Европы по второй раз.

Сборная России по мини-футболу
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