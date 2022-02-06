Россия в шестой раз проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России уступила команде Португалии (2:4) в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Команда в шестой раз проиграла в финале турнира.

Единственный раз россияне выиграли в 1999 году. Тогда они в финале победили сборную Испании (3:3, по пенальти — 4:2).

В 1996, 2005, 2012 и 2016 году россияне в финале уступали испанцам (3:5, 1:2, 1:3 и 3:7, соответственно). В 2014 году российская команда потерпела поражение от Италии (1:3).

Сборная Португалии стала чемпионом Европы по второй раз.