Сборная России проиграла Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу

В финальном матче чемпионата Европы сборная России уступила команде Португалии (2:4). Таким образом, португальцы завоевали чемпионский титул. Игра проходила в Амстердаме (Нидерланды).

Россия по ходу матча вела 2:0. Отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев. После этого португальцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. Томаш Пасу отыграл один мяч, после чего дубль сделал Андре Коэлью. В концовке в пустые ворота забил Пани Варела.

Португалия выиграла турнира во второй раз подряд. Россия проиграла шестой финал чемпионата Европы из семи, в которых принимала участие.

После этого турнира сборная Португалии имеет в активе два титула чемпиона Европы. Также португальцы являются действующими чемпионами мира. Сборная России выиграла Евро один раз — в 1999 году.

Чемпионат Европы

Финал

Португалия — Россия — 4:2 (1:2)

6 февраля.