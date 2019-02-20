Себастьян Феттель: "Отношусь к Леклеру очень серьезно"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не считает, что ему нужна помощь команды в борьбе с партнером Шарлем Леклером. Немец подчеркнул, что всерьез воспринимает молодого соперника.

– Конечно, Шарль будет серьезным противником, – цитирует F1i Феттеля. – Он не зря получил свое место, и я отношусь к нему очень серьезно. Между партнерами по команде всегда существует определенное соперничество, но нашим приоритетом должен быть прогресс "Феррари". У меня больше опыта, чем у него, но я знаю, что он быстр и будет оказывать на меня давление. Шарль хороший парень, и он должен со временем стать частью нашей семьи.