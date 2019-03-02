Роберт Кубица: "Уильямс" проделал лишь 20 процентов от запланированного на тесты"

Пилот "Уильямса" Роберт Кубица считает, что команда плохо готова к началу сезона. Британская команда пропустила два первых дня тестов в Барселоне, а в заключительный день Кубица проехал 90 кругов.

– Мы потеряли еще один день, – цитирует F1i Кубицу. – Конечно, мы кое-что посмотрели, но состояние машины далеко от оптимального. Столкнулись с проблемами. Машина на такая, на которую мы рассчитывали. Вся программа последнего дня была искажена, данные собраны не в полном объеме. Это следствие проблем прошлой недели. Нам не хватало запчастей, новые так и не успели поступить до конца тестов. Будет сложно возвращаться в гонки после таких тестов. Но такова реальность. Я ничего не могу поделать. Мы сделали лишь 20 процентов от запланированного на тесты.