Льюис Хэмилтон: "Завершу карьеру, когда пойму, что больше не прогрессирую"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал об условии при котором он будет готов завершить карьеру.

- Самое прекрасное в автоспорте – то, что ты всегда можешь становиться в чем-то лучше, – сказал Хэмилтон в интервью Gazzetta.it. – Если я пойму, что больше не прогрессирую как гонщик, я завершу карьеру. Но если ты уже на вершине, остаётся очень мало места для улучшения. 2018-й был пиком моей карьеры. В новом сезоне мне необходимо остаться на том же уровне и найти какие-то детали, в которых я ещё не достиг потолка.

Я хочу жить полной жизнью, и экстремальный спорт для меня – это скорее способ держать свой ум в тонусе. Кроме того, ты всегда можешь научиться чему-то новому и, возможно, даже перенести это знание на свою дисциплину. Смогу ли я побить рекорды Михаэля Шумахера? Если я продолжу выступать на том же уровне ещё пять лет, скорее всего, да, но это не является моей целью, я не думаю об этом.

Все о "Формуле-1" - здесь