Клэр Уильямс: "Нам потребуется много времени, чтобы вернуться на вершину"

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс отметила, что команде понадобится немало времени, чтобы восстановить свой уровень. В прошлом сезоне "Уильямс" был худшей командой в пелотоне.

– Этот год будет непростым, – цитирует Sky Sports Уильямс. – Мы будем усердно трудиться, пока не окажемся на вершите подиума. Понятно, что потребуется много времени. У нас в команде собраны прекрасные люди, профессионалы. Мы не оставили без внимания ни одного слабого места. Это займет много времени. Нам важно улучшить ситуацию в этом году.