Карлос Сайнс: "Макларен" может гордиться машиной"

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс остался доволен первым днем предсезонных тестов. Испанец проехал 119 кругов и уступил всего 0,4 секунды лучшему времени Себастьяна Феттеля.

– Это был хороший день. Вся команда может гордиться, – цитирует F1i Сайнса. – Мы хорошо поработали зимой, чтобы сделать отличную машину. Мы были первыми на трассе! И никаких проблем в течение дня не возникало. Это отличный старт. Отсутствие проблем позволило нам проводить длинные отрезки на трассе. Я очень позитивно настроен по поводу будущего.