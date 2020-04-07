Минюст США: «Россия и Катар подкупили чиновников ФИФА, чтобы получить право проведения ЧМ»

Министерство юстиции США после нескольких лет расследований выступило с обвинением в адрес России и Катара, сообщает The New York Times. Указано, что представители стран подкупили работавших тогда членов ФИФА, чтобы получить право проведения чемпионата мира.

В обвинении утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидад и Тобаго получил пять миллионов долларов через подставные компании за голос в пользу России. Отмечается, что деньги отправлялись на его счет на протяжении 6 месяцев от 10 разных офшорных компаний. Всего было сделано более 20 переводов.

Также сообщается, что гватемалец Рафаэль Сальгуэро получил миллион долларов за голос в пользу России. В 2016 году он признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве.

Также сообщается, что за голос в пользу Катара взятки получили экс-президент бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра и бывший президент КОНМЕБОЛ Николас Леос, который умер в прошлом году.

Никто из чиновников не был доступен для комментариев. В ФИФА и РФС не ответили на электронное письмо. Чемпионат мира в России состоялся в 2018 году, турнир в Катаре запланирован на 2022 год.