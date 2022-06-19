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Зидан вспомнил об ударе Матерацци и голе паненкой в финале ЧМ-2006

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Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан вспомнил удаление в финале чемпионата мира-2006.

В финале ЧМ Франция играла с Италией и проиграла в серии пенальти — 5:3 (1:1 в основное время). Матерацци и Зидан забили голы в основное время. Впоследствии француз был удален с поля за удар головой Матерацци в грудь.

«Я этим не горжусь», — цитирует Зидана Telefoot.

Помимо этого, Зидан, которому 23 июня исполнится 50 лет, рассказал о забитом пенальти на седьмой минуте матча.

«Почему пробил паненкой? Это было начало матча, и я думал, что будет еще достаточно времени. У меня была секунда или две, чтобы подумать, как пробить. Передо мной был вратарь, который очень хорошо меня знает, поэтому мне нужно было что-то придумать.

В этом пенальти безусловно была техника, я не думаю, что было безумие. В этом случае вы можете не забить, но это то, что я должен был сделать», — сказал француз.

Финал ЧМ-2006 стал последним матчем в карьере Зидана — француз был капитаном команды и стал лучшим игроком турнира, а после окончания турнира он объявил о завершении карьеры игрока.

Зинедин Зидан
Марко Матерацци
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