Скандально известный футбольный арбитр признал свои ошибки в матче между Италией и Корей на ЧМ-2002

Эквадорский арбитр Байрон Морено вспомнил свою работу на матче 1/8 финала чемпионата мира 2002 года между Италией и Корей.

«Не бывает идеального судейства. Ошибки были, но у всех есть право на них. Только мертвые не ошибаются.

Когда забивал Вьери, его придерживали руками — если бы он не забил, я бы дал пенальти. Когда забивала Корея, Пануччи сыграл рукой, но мяч остался у корейцев.

А золотой мяч корейцы забили чисто. Я не думаю, что мои решения как-то повлияли на ход матча.

Удаление Тотти? Перед этим он опасно сыграл в своей штрафной и это уже заслуживало второй желтой карточки для него, но я не стал ее показывать. А потом он упал в чужой штрафной, упал слишком легко, уже после того, как мяч был отыгран», — цитирует Морено Football Italia.

И все же судья признал, что гол Дамиано Томмази он не засчитал ошибочно.

«В том случае меня подвел помощник, который поднял флажок и зафиксировал офсайд. Сегодня, с ВАР, такой проблемы не было бы. Я бы посмотрел повтор и изменил свое решение», — поделился Морено.

В 2003 году эквадорская федерация футбола временно отстранила Морено от работы после матча, который он судил на родине. Причиной стали жалобы на действия судьи, поступившие от обеих участвовавших во встрече команд. Позднее Морено был уволен.

В 2010 году бывший футбольный арбитр Байрон Морено был арестован в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в том, что пытался провезти наркотики.