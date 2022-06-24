Зидан: «Матч с Бразилией на ЧМ 2006 года был для меня одним из лучших в составе сборной Франции»

Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о матче 1/4 финала чемпионата мира 2006 года с Бразилией (1:0). По словам 50-летнего француза, это был один из лучших его матчей за национальную команду.

«Матч с Бразилией на чемпионате мира 2006 года был для меня одним из лучших в составе сборной Франции, — приводит слова Зидана L'Equipe. — Я играл с травмой. Я получил повреждение во встрече с Испанией, когда забивал третий мяч«.

По словам экс-полузащитника, у него были проблемы с бедром, но никто об этом не знал.

«Я отправился на медобследование, и мне сообщили, что с Бразилией я играть не буду. Я сказал: «Что? Я не могу не сыграть с Бразилией!» Врачи сделали все возможное для того, чтобы я вышел на поле, потому что я очень сильно хотел этого. И я сыграл! Любая встреча могла стать последней для меня. В моей голове происходило столько всего, что я просто не мог не сыграть с Бразилией. Я хотел насладиться каждой секундой», — сказал он.

Напомним, что сборная Франции вышла в финал чемпионата мира, где потерпела поражение от Италии в серии пенальти. Зидан получил красную карточку в дополнительное время за удар головой защитника итальянской команды Марко Матерацци. Это был последний матч французского полузащитника в карьере.