Международные клубные турниры
Англия и Ирландия хотят подать заявку на проведение ЧМ-2030
10:20
Футбольные ассоциации Англии и Ирландии хотят подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, информирует Times.
Это планируется сделать в 2022 году, если будет государственная поддержка. Как отмечается, совместная заявка двух ассоциаций может иметь большие шансы на успех.
Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, а турнир 2026 года примут США, Канада и Мексика.
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