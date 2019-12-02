Англия и Ирландия хотят подать заявку на проведение ЧМ-2030

Футбольные ассоциации Англии и Ирландии хотят подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, информирует Times.

Это планируется сделать в 2022 году, если будет государственная поддержка. Как отмечается, совместная заявка двух ассоциаций может иметь большие шансы на успех.