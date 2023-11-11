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Сегодня, 00:31

Каталонский защитник Маффео вызван в сборную Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Мальорки» Пабло Кармине Маффео Бесерра будет вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи, написал в Twitter журналист TyC Sports Гастон Эдул.

26-летний испанец родился в Испании, но имеет гражданство Аргентины. В 2017 году он дебютировал за молодежную сборную Испании, за которую сыграл 4 матча. Ранее он также выступал за юношеские испанские сборные разных возрастов.

Сборная Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 сыграет 17 ноября против Уругвая, а 22-го — против Бразилии.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Мальорка
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