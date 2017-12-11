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11 декабря 2017, 17:02

Кирилл Малышкин: "Лужники" будут освобождаться после матчей в течение 15-20 минут"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин подчеркнул, что ошибки, допущенные при проведении товарищеского матча Россия - Аргентина, будут учтены. Напомним, что на игре, состоявшейся 11 ноября в "Лужниках", присутствовало  78 750 человек. Росле матча некоторые из них покидали территорию стадиона до двух часов, причем ряду болельщиков пришлось идти до станции метро "Парк культуры".

- После 11 ноября были подведены итоги эвакуации. Проблемные вопросы, такие, как посадка людей в метро, нами обсуждались, - цитирует "Интерфакс" Малышкина. - И сейчас есть как минимум три варианта эвакуации граждан и посадки их на общественный транспорт. Эвакуация из "Лужников" будет осуществлена поэтапно, по ярусам. Полностью Большая спортивная арена будет освобождена в течение 15-20 минут. Вся инфраструктура, прилегающая к комплексу, будет задействована. Также будет введена в эксплуатацию в полном объеме станция метро "Спортивная". Отчасти будет использована для посадки пассажиров станция "Воробьевы горы".

В "Лужниках" пройдет матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия, а также игры Германия - Мексика, Португалия - Марокко, Дания - Франция, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

Источник: http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/45779
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