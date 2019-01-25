Более 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегально

Примерно 5,5 тысячи иностранных гостей чемпоината мира-2018 остаются в России нелегально, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на замруководителя миграционного управления МВД Андрея Краюшкина. По его словам, их выдворят к концу марта.

- На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи, - сказал Краюшкин. - Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены.

По словам Краюшкина, всего в период проведения чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тысяч иностранных граждан.