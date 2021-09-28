В сборную Словакии вызваны 27 футболистов на матчи с Россией и Хорватией

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович определился с составом команды на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против сборных России и Хорватии. В основной список вошли 27 футболистов.

Вратари: Душан Куцяк («Лехия», Польша), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Франтишек Плах («Пяст», Польша), Доминик Грейф («Мальорка», Испания).

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Любомир Шатка («Лех», Польша), Милан Шкриньяр («Интер», Италия), Томаш Губочан («Омония», Кипр), Давид Ганцко («Спарта», Чехия), Вернон Де Марко («Слован», Словакия), Лукаш Паушек («Слован», Словакия), Мартин Косцельник («Слован», Чехия), Мартин Вальент («Мальорка», Испания).

Полузащитники: Матуш Беро («Витесс», Нидерланды), Марек Гамшик («Трабзонспор», Турция), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк», США), Ондрей Дуда («Кельн», Германия), Патрик Грошовский («Генк», Бельгия), Юрай Куцка («Уотфорд», Англия), Томаш Суслов («Гронинген», Нидерланды), Эрик Йирка («Гурник», Польша), Лукаш Гараслин («Сассуоло», Италия).

Нападающие: Иван Шранц («Славия», Чехия), Роберт Боженик («Фейенорд», Нидерланды), Давид Стрелец («Слован», Братислава), Ладислав Альмаси («Баник», Чехия).

Матч группы H между сборными России и Словакии пройдет на поле «Казань Арены» в столице Татарстана 8 октября.