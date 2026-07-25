«Зенит» в гостях разгромил «Акрон», Соболев оформил дубль

«Зенит» на выезде одержал крупную победу над «Акроном» в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 5:0.

У сине-бело-голубых дубль оформил Александр Соболев, также по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

На 68-й минуте был отменен гол защитника хозяев Марата Бокоева после подачи с углового из-за нарушения правил в штрафной площади.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга», а тольяттинская команда днем ранее примет «Рубин».