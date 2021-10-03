Ионов пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении из-за травмы
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 из-за травмы, сообщает официальный сайт РФС.
32-летний игрок не сможет присоединиться к национальной команде, полученной в клубе. По причине повреждения Ионов пропустил игру 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:0).
Ионов не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Словенией— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021
Футболист получил травму в расположении клуба: https://t.co/07IR6qaBne pic.twitter.com/ZyDAeVUSrH
Сборной России предстоит провести два матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Россия занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
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