Ахметов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на октябрьский сбор перед матчами отбора к ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

«4 октября Ахметов прибыл в Новогорск для участия в подготовительном сборе национальной команды России перед матчами со сборными Словакии и Словении», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

В сезоне-2021/22 23-летний Ахметов провел 11 матчей в составе ЦСКА, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией пройдет 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.