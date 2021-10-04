Ахметов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией
10:07
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на октябрьский сбор перед матчами отбора к ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.
«4 октября Ахметов прибыл в Новогорск для участия в подготовительном сборе национальной команды России перед матчами со сборными Словакии и Словении», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
В сезоне-2021/22 23-летний Ахметов провел 11 матчей в составе ЦСКА, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией пройдет 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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