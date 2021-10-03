Защитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Защитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
21-летний футболист впервые вызывается в состав национальной команды. В нынешнем сезоне Адамов провел за «Урал» 10 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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