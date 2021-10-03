Защитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

21-летний футболист впервые вызывается в состав национальной команды. В нынешнем сезоне Адамов провел за «Урал» 10 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).