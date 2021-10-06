Испанская бригада обслужит матч отбора ЧМ-2022 между Россией и Словакией
11:35
Испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, информирует сайт УЕФА.
Встреча группы H пройдет в пятницу в Казани.
Помогать Лаосу будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, четвертым рефери назначен Хосе Луис Мунуэра. ВАР — Хуан Мартинес, его ассистент — Теодоро Собрино.
После шести туров сборная России идет на втором месте в группе (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.
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