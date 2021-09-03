Карпин: «Если попадаем в стыки, то мой контракт автоматически продлится до конца марта»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал условия продления своего контракта.
«Мой контракт до 31 декабря. Если попадаем в стыки, то он автоматически продлится до конца марта. А если попадаем на чемпионат мира или не попадаем никуда, то соглашение заканчивается», — сказал Карпин.
Матч отборочного раунда ЧМ-2022 Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
На данный момент сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками — на шестой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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