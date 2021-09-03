Карпин: «Если попадаем в стыки, то мой контракт автоматически продлится до конца марта»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал условия продления своего контракта.

«Мой контракт до 31 декабря. Если попадаем в стыки, то он автоматически продлится до конца марта. А если попадаем на чемпионат мира или не попадаем никуда, то соглашение заканчивается», — сказал Карпин.

Матч отборочного раунда ЧМ-2022 Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками — на шестой строчке.