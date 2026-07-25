Махачкалинское «Динамо» на 79-й минуте вырвало победу над «Факелом»

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Факел» в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 2:1.

На 21-й минуте Вячеслав Якимов вывел хозяев вперед. На 30-й минуте гости сравняли счет благодаря автоголу защитника воронежцев Юрия Журавлева. Победный гол на 79-й минуте забил Александр Сандрачук.

В следующем туре РПЛ махачкалинское «Динамо» 1 августа дома сыграет против «Локомотива», а «Факел» 2 августа в гостях встретится с «Краснодаром».