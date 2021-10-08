Парагвай остановил Месси, Бразилия вырвала победу без Неймара, Барриос помог сдержать Суареса и Кавани

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Засуха в Асунсьоне

Парагвай — Аргентина — 0:0

Уже обращал внимание на то, что после победы в Кубке Америки культ Месси достиг своего пика. Все новости крутятся вокруг Лео, и событием становится все, включая селфи в Instagram или совместное фото капитана с фанатом, который ранним утром дождался его прилета из Парижа в расположение национальной команды.

Возможность увидеть Месси вызывает настоящее сумасшествие не только на родине. В сентябре в венесуэльском Каракасе на поле выскочил юный фанат аргентинца. Теперь в Асунсьоне автобус бело-голубых встречали так, словно дело происходит не в Парагвае.

This is how Paraguay received Messi and Argentina ?



(via davidjbosch/Instagram) pic.twitter.com/nq7cJrLWc7 — ESPN FC (@ESPNFC) October 7, 2021

А вот на поле, где из привычной обоймы Лионеля Скалони выпал травмированный Лаутаро Мартинеса, Аргентина никак не смогла реализовать свое преимущество. Даже в ситуации, когда начавшуюся с проникающего паса Месси атаку с метра не удалось завершить Ди Марии. Вратаря в створе в этот момент не было, однако на пути мяча оказался защитник соперника.

Примерно так же Парагвай играл с аргентинцами год назад, добившись почетной выездной ничьей. Иногда огрызался, как в середине второго тайма, когда гостей выручил Эмилиано Мартинес, а Санабрия выстрелил в сантиметрах от дальнего угла. Когда же ситуация становилась угрожающей, хозяева не гнушались умышленных фолов, как Алонсо, вцепившийся в футболку рвавшегося к штрафной Месси. Вдобавок ко всему классно сыграл голкипер красно-белых Сильва, вытянувший из «девятки» удар Папу Гомеса.

Paraguay y Argentina empatan a cero en esta primera mitad. La 'albiceleste' tuvo la m?s clara tras una gran jugada de Lionel Messi. ?



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?: Getty Images pic.twitter.com/zgeRy6xraP — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 7, 2021

Своего пика напряжение достигло в концовке, когда при подаче углового Отмаенди рухнул в штрафной, и пока аргентинец исполнял номер умирающего лебедя, команды едва не сошлись в рукопашную. Быстро погасить страсти помогли только решительные действия бразильского рефери Андерсона Даронко, который со своими габаритами вполне мог бы выступать в турнирах боксеров-тяжеловесов.

По сути же спровоцированная аргентинцами заварушка оказалась на руку Парагваю. Это сбило темп в концовке, а на 89-й минуте возглавляющий хозяев аргентинец Эдуардо Бериццо выпустил двух дополнительных защитников, включая московского динамовца Бальбуэну. Учитывая потери конкурентов, рекордная в истории отборочных турниров 11-я ничья Аргентины и Парагвая оставила соперников при своих.

Джокеры Тите

Венесуэла — Бразилия — 1:3 (Э.Рамирес, 11 — Маркиньюс, 71. Габриэл Барбоза, 85, с пенальти. Антони, 90+5)

Каземиру рекомендовали воздержаться от нагрузок из-за проблем с зубами, Ришарлисон травмирован, Неймар отбывал дисквалификацию... Но даже в их отсутствие трудно было предположить, что у пентакампеонов возникнут проблемы с аутсайдером отборочного цикла, который к тому же не побеждал с ноября прошлого года.

Тем не менее, уже в начале матча классно игравший в бразильском чемпионате за «Сантос» малыш Сотельдо выдал классную подачу справа, и Фабинью с Маркиньюсом не разобрались, кто будет отвечать за Рамиреса. Еще в прошлом сезоне этот нападающий выступал в словацком чемпионате, летом перешел в киевское «Динамо», а сейчас прервал рекордную для отборочных циклов серию Бразилии, которая сохраняла свои ворота на замке на протяжении шести матчей.

В свою очередь гол Тиагу Силвы отменили из-за офсайда, и недовольный Тите уже в перерыве поменял упустившего верный шанс Эвертона Рибейру. В конце концов, судьбу игры решили бразильские джокеры. Рафинья с углового навесил на сравнявшего счет Маркиньюса и на последних минутах ассистировал другому дебютанту сборной — Антони. А Винисиус Жуниор хоть и не сумел перехитрить голкипера, подготовил решающее взятие ворот, так как защитник снес успевшего на добивание Габриэла Барбозу.

Не демонстрируя выдающейся игры, Бразилия выиграла все девять матчей в этом отборочном цикле с разностью мячей 22:3. Правда, она еще не встречалась с Аргентиной, так как мартовский тур отбора отменили, а в сентябре игра была прервана из-за действий бразильской полиции по запросу эпидемиологической службы.

Эквадор обошел Колумбию

Уругвай — Колумбия — 0:0

Главный матч дня в плане турнирной значимости обещал стать запоминающимся событием, ведь в сравнении с сентябрьским мини-циклом команды могли рассчитывать на звезд атаки — Суареса, Кавани, Фалькао и Сапату. Однако ни количество, ни качество форвардов не принесло хотя бы одного забитого мяча. В этом плане показательны 15 ударов хозяев, которые по коэффициенту ожидаемых голов наиграли всего на 1.02 мяча.

В середине первого тайма взятие ворот после удара Суареса отменил зафиксировавший офсайд ВАР, а после перерыва стопроцентный момент упустил Сапата. Диас, казалось, сделал для нападающего «Аталанты» все, однако невероятное спасение Муслеры отменило не только взятие ворот, но и возможный скандал.

Дело в том, что контратаке колумбийцев предшествовало падение в штрафной гостей Де Ла Круза, однако и главный арбитр, и ВАР не увидели нарушения со стороны Мины. Итоговая же ничья не устроила никого. Уругвай, хоть и остался на третьем месте, упустил возможность оторваться от преследователей, да еще и потерял получившего травму героя сентябрьских матчей Де Арраскаэту. А Колумбия, за которую все 90 минут отыграл зенитовец Барриос, пропустила на четвертое место Эквадор. Команда Рейнальдо Руэды занимает пятую строчку, откуда можно попасть на ЧМ через межконтинентальные стыковые матчи.

Эквадор — Боливия — 3:0 (Эстрада, 14. Валенсия, 17, 19)

Перу — Чили — 2:0 (Куэва, 36. Пенья, 64)