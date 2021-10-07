Похоже, в Казани есть проблемы с полем, где сыграет сборная России. После тренировок к газону есть вопросы

Снова довольно тревожно.

Сборные России и Словакии в четверг провели предыгровые тренировки на проблемном поле «Казань Арены», где в пятницу 8 октября пройдет матч отбора к ЧМ-2022.

Газон берегли почти два месяца: последний раз «Рубин» играл там 15 августа с «Крыльями Советов», а затем клуб переехал на Центральный стадион. На «Казань Арену» ради подготовки поля в надлежащий вид пригласили нового подрядчика, агрономов и отказались от всех мероприятий.

Визуально поле выглядит хорошо — так сказал тренер сборной Словакии Штефан Таркович: «Я слышал, что были проблемы с полем, но, посмотрев на него, могу сказать, что оно в хорошем состоянии. Поле добротное, на нем можно играть и работать в полную силу».

«Ак Барс Арена». Фото Владислав Зимагулов, «СЭ»

Команда Словакии первой прибыла на стадион и первой тренировалась. Примечательно, что часть поля закрыли специальным защитным покрытием — один из флангов и обе штрафные. Словаки работали в районе центрального круга.

Вероятно, организаторы не хотели, чтобы перед тренировкой сборной России и накануне игры нагрузкам подверглись проблемные участки газона. Но во время занятия россиян было доступно уже все поле, защитное покрытие убрали. Такие условия — только для хозяев.

«Ак Барс Арена». Фото Владислав Зимагулов, «СЭ»

При этом Карпин перед пресс-конференцией не успел посмотреть состояние газона, поэтому на вопрос журналистов не смог дать внятного ответа. Но можно было увидеть, что проплешины на поле все-таки есть — у угловых флажков и на одном участке на фланге перед штрафной.

Также поле чуть пострадало после часовой тренировки Словакии: в центре поля местами вырваны куски дерна.

Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отмечал, что слабость этого газона — корневая система. Она не всегда справляется с нагрузками, и трава может вырываться кусками из-под ног игроков.

Поле «Казань Арены» отдыхало от нагрузок почти два месяца, но, вероятно, с проблемой справиться не удалось. Газон визуально выглядел хорошо до тренировок, но после них есть вопросы по его качеству.