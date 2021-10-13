«Дзюбу на кол? Не согласен! Он еще принесет пользу сборной». Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Когда узнал о лавине травм, накрывших сборную, и двух отказах, в душе поселилась тревога. Понял, что шесть очков в ближайших встречах со Словакией и Словенией вряд ли наберем. Но ошибся — и этому только рад.

Хотя в Казани сборная провела худший матч за последние годы. Тем не менее умудрилась вырвать победу. Пытаюсь вспомнить в своей карьере похожие истории — и не могу. Если моя команда играла безобразно, никто нас не прощал. Наоборот, закидывали полную кошелку. А тут... Прямо чудо какое-то!

То, что Словакия выглядела настолько мощно, не удивило. Там в центре поля собраны мастеровитые исполнители, поигравшие в серьезных европейских клубах. В силе этих парней через несколько дней на собственной шкуре убедились хорваты — и едва унесли ноги. А нам словаки могли забить и два, и три, и четыре. Вместо этого засадили в свои...

У российской сборной вообще ничего не получалось. Ни сзади, ни впереди. Мяч не держался, ошибки, потери, обрезы. Как удалось отбиться, до сих пор не пойму.

Если в Казани откровенно фартануло, то про Марибор этого уже не скажешь. Тренерский штаб явно сделал выводы — и игра преобразилась. Вдобавок победа над словаками, пусть и вымученная, но очень важная, добавила команде уверенности. Когда есть результат, то как он был достигнут, отходит на второй план. Три очка перевешивают, эмоциональный фон сразу становится другим.

Мы спокойно выдержали стартовый натиск словенцев, а потом дважды наказали их при помощи стандартов. Да и в дальнейшем не отсиживались в обороне, создавали моменты — но здесь уже выручил Облак. Если бы не он, счет был бы крупнее.

Главное, в чем прибавила сборная России по сравнению с предыдущим матчем, — слаженность общекомандных действий. Сейчас и в атаку здорово убегали, и за линию мяча успевали вовремя опускаться. Осмысленно выходили из обороны. Никакой паники и суеты, все через пас. Четко работала связка Дивеев — Сутормин. Плюс Фомин помогал, возвращался назад, брал мяч и начинал атаки.

Жаль, в конце первого тайма Дивеев травмировался. Эта потеря бесследно не прошла. Осипенко — хороший футболист. Но в такую игру тяжело войти, особенно центральному защитнику. Который к тому же толком не размялся, выскочил сразу со скамейки. Никто ведь не ожидал, что Дивеев попросит замену.

Если в Казани, кроме Сафонова, выделить было некого, то в Мариборе полевые упреков не заслужили. Возьмем Кудряшова. Мы давно общаемся, знаю, что в Турции Федя играет исключительно в центре обороны. А со словенцами вышел на левом фланге — и не подвел.

Баринов сыграл как классический волнорез, выполнил громадный объем работы. Последняя фраза относится даже к Смолову, который постоянно отрабатывал сзади, хотя этого не любит. Фомин добавил разнообразия при выходе из обороны в атаку. Грамотно варьировал темп. Он вообще из тех футболистов, кто тонко чувствует ритм игры. Понимает, когда нужно ускориться, а когда придержать мяч, взять передышку. Кузяев тоже хорош — как в отборе, так и при развитии атаки. За последний месяц заметно прибавил и Бакаев.

А какой гол забил Джикия?! Конфетка! Если в РПЛ Деспотович, да и другие форварды время от времени балуют шедеврами, то от защитника таких голов точно не ждешь. И вдруг удар через себя! Виртуоз!

Что касается вратарей, то в сентябре после трех «сухарей» подряд позиции Гильерме казались незыблемы. Но прошел всего месяц — и на роль основного выдвинулся уже Сафонов. Это объяснимо. Матвей набрал великолепную форму, последние матчи за «Краснодар» отыграл безошибочно, на ноль. В отличие от Гильерме, чей «Локомотив» внезапно забуксовал.

Понимаю, что при выборе первого номера Виталий Кафанов отталкивается не только от статистики, но и от психологического состояния голкиперов на данный момент. И все-таки думаю, с Кипром и Хорватией в воротах опять увидим Сафонова.

А вот кто в этих играх будет капитаном, не знает, наверное, пока даже Валерий Георгиевич. В Мариборе эксперимент с повязкой вышел на новый виток — ее неожиданно доверили Сутормину, который проводил лишь второй матч за сборную. И тут болельщики уже напряглись, заговорили о том, что подобная практика чуть ли не девальвирует статус капитана.

Я к этой ситуации отношусь проще. Тренер новый, с командой еще знакомится, вот и пытается разными способами дополнительно мотивировать игроков. Дает понять, что любой из них может быть лидером сборной. Но если выйдем на большой турнир, скорее всего, после каждого матча капитаны меняться уже не будут.

Теперь о другой теме, не менее горячей. Не согласен с теми, кто кричит: «Дзюбу — на кол! Сжечь! Распять!» Ну что за глупости?

Почему многие не верят футболисту, который честно сказал, что пока не готов помочь сборной? Смысл ехать туда, занимать чье-то место, если чувствуешь, что ты не в порядке?

Сразу оговорюсь — я не видел последние матчи «Зенита», мне трудно судить, в каком состоянии Дзюба. Да, «Рубину», «Сочи» и «Крыльям» забил в общей сложности четыре мяча. Но не стоит забывать, что Артему уже 33. Из года в год на него выпадает колоссальная нагрузка, играет без пауз. РПЛ, еврокубки, сборная. Плюс бесконечные перелеты, которые тоже отнимают много сил. В недавнем интервью он сам признавал, что после Евро был полностью выхолощен. И физически, и эмоционально.

Возможно, Артем специально воспользовался перерывом в чемпионате, чтобы подтянуть кондиции. Поездка в сборную — с учетом жесткого графика и перелетов — этому бы не способствовала. А на базе в Удельной мог поработать индивидуально с фитнес-тренером. Заодно подлечить старые болячки, которых у возрастного футболиста хватает.

Не сомневаюсь, Дзюба еще принесет пользу сборной. Наберет форму, пообщается с главным тренером — и с удовольствием приедет в Новогорск. Я не верю, что Артем обижен на Карпина и отказался от приглашения в сборную под надуманным предлогом. Мне кажется, здесь нет никакой подоплеки.

Да, когда-то в «Спартаке» между ними искрило. Но им же не детей крестить. Сегодня главная задача — вывести сборную на чемпионат мира. Это важнее личных обид. Полагаю, Карпин, как человек адекватный, рассуждает так же. А значит, обязательно вызовет Дзюбу, если тот своей игрой будет этого заслуживать.