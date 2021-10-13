Шоумен и болельщик московского «Спартака» подвел итоги матчей со Словакией и Словенией.

Сборная России добилась двух побед в октябрьских матчах: против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Таким образом Валерий Карпин, несмотря на критику игры команды, идет уже пять матчей без поражений.

Корреспондент «СЭ» узнал, что думает об успехе национальной сборной шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев, и заодно спросил об отказе Дзюбы от участия в этом сборе.

— Какие впечатления от последних игр сборной?

— Матч со Словакией, как и всех болельщиков, абсолютно не убедил. Футбол был очень несодержательным и слабым. На своем поле наша команда не имела права так играть. Но, с другой стороны, три очка набрали — задачу выполнили. Перед игрой со Словенией уже было какое-то опасение, что игра против них пойдет так же, однако сборная убедила в своей состоятельности и неравнодушии. Это очень важно для наших футболистов! Я давно не видел сборную России, которая играла с такими горящими глазами, а еще солидно и спокойно.

— Получается, игрой со Словенией вы удовлетворены?

— Первый тайм был практически идеальный! Особенно если бы не пропущенный гол. По второму тайму есть вопросы. Наши ребята из не самого быстрого и атлетичного чемпионата проигрывают футболистам, которые играют в Европе, где есть высокий темп. Так что первый тайм можно занести в актив, а второй был похуже.

— Кто-то конкретно из этой новой сборной вам понравился?

— Мне как раз понравились те игроки, к которым раньше я относился гораздо спокойнее и даже с каким-то скепсисом. Например, очень порадовал Кузяев! Он вырос в хорошего и мощного полузащитника, который мог бы играть в европейских чемпионатах. Понравилась игра в защите. Говорили, что у нас после Березуцкого и Игнашевича никого нет, но очень уверенно сыграл Дивеев. Понравился Заболотный — прибавляет. Смолов тоже прекрасен, больше всего за него радуюсь.

— Говорят, что Карпину фартит. Согласны с такой формулировкой?

— Без везения не бывает побед! Да, какой-то элемент везения существует, но при таком отношении к футболу, неравнодушии, открытом общении со всеми нами везение — это фактор, который мы заслуживаем. Везет тому, кто старается и ищет новые пути...

— Как вы восприняли отказ Дзюбы ехать в сборную?

— Я отказ Дзюбы, как и все нормальные люди, воспринял как демарш и попытку спровоцировать какие-то упрашивания или воззвания к нему. Мне это очень не нравится! Мальчик теряет популярность, поэтому он хочет ее возбудить какими-то новыми телодвижениями, не связанными с футболом. Мне кажется, что это глупость с его стороны! И это при том, как к нему относятся болельщики, в том числе и питерские. Негатив в его сторону будет увеличиваться, что ему совсем не пойдет на пользу.

— Давний конфликт с Карпиным может быть причиной не ехать?

— Я не расцениваю всерьез их конфликт. Какая конфликтность? То, что Карпин и Дзюба не поделили что-то очень давно в «Спартаке»? Насколько я понимаю, Валерий Георгиевич уже забыл о каких-то недоразумениях, противоречиях и открыто предложил Артему приехать в сборную. Никакого конфликта, который послужил бы причиной для отказа играть в сборной, там нет. Это надуманная ситуация, а если Дзюба культивирует ее в своей голове, то это его проблемы и, простите меня за слово, узколобость. Сборная вообще превыше любых конфликтов.

Ты же всегда был такой доблестный богатырь, который тащил всю сборную! А теперь немножечко ситуация изменилась, и ты начал капризничать, как беременная гимназистка. Мол, нет-нет, пожалуйста, я в плохой форме! По-моему, в приличной форме он находится: забивает в «Зените», не вижу никаких недочетов. Но ему лучше видно.

— Думаете, он просто привлекает внимание?

— Да, причем делает это неизобретательно и довольно глупо. Мне кажется, что привлечение этого внимания сейчас будет со знаком минус.