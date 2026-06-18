Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Месси сравнялся с Клозе, Мбаппе совсем рядом (обновляется)

Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на старте ЧМ-2026.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата мира забили по 16 голов. Это достижение было установлено в 2014 году, когда немец Мирослав Клозе превзошел достижение бразильца Роналдо. В 2026-м до этой отметки добрался аргентинец Лионель Месси. Совсем близко к лидерам списка француз Килиан Мбаппе, на его счету — 14 мячей.

Среди участников ЧМ-2026 есть еще несколько снайперов. В эту группу входят англичанин Харри Кейн, бразилец Неймар и португалец Криштиану Роналду. Все они до ЧМ-2026 забили по 8 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата мира по футболу (на 17 июня 2026)

Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов, 24 матча (2002, 2006, 2010, 2014 )

(2002, 2006, 2010, ) Лионель Месси (Аргентина) — 16 голов, 27 матчей (2006, 2010*, 2014, 2018, 2022 , 2026)

(2006, 2010*, 2014, 2018, , 2026) Роналдо (Бразилия) — 15 голов, 19 матчей ( 1994 **, 1998, 2002 , 2006)

( **, 1998, , 2006) Герд Мюллер (Германия) — 14 голов, 13 матчей (1970, 1974 )

(1970, ) Килиан Мбаппе (Франция) — 14 голов, 15 матчей ( 2018 , 2022, 2026)

( , 2022, 2026) Жюст Фонтен (Франция) — 13 голов, 6 матчей (1958)

(1958) Пеле (Бразилия) — 12 голов, 14 матчей ( 1958 , 1962 , 1966, 1970 )

( , , 1966, ) Шандор Кочиш (Венгрия) — 11 голов, 5 матчей (1954)

(1954) Юрген Клинсманн (Германия) — 11 голов, 17 матчей ( 1990 , 1994, 1998)

( , 1994, 1998) Хельмут Ран (Германия) — 10 голов, 10 матчей ( 1954 , 1958)

( , 1958) Гари Линекер (Англия) — 10 голов, 12 матчей (1986, 1990)

(1986, 1990) Габриэль Батистута (Аргентина) — 10 голов, 12 матчей (1994, 1998, 2002)

(1994, 1998, 2002) Харри Кейн (Англия) — 10 голов, 12 матчей (2018, 2022, 2026)

(2018, 2022, 2026) Теофило Кубильяс (Перу) — 10 голов, 13 матчей (1970, 1978, 1982*)

(1970, 1978, 1982*) Томас Мюллер (Германия) — 10 голов, 19 матчей (2010, 2014 , 2018*, 2022*)

(2010, , 2018*, 2022*) Гжегож Лято (Польша) — 10 голов, 20 матчей (1974, 1978, 1982)

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Неймар (Бразилия) — 8 голов, 13 матчей (2014, 2018, 2022, 2026**)

(2014, 2018, 2022, 2026**) Диего Марадона (Аргентина) — 8 голов, 21 матч (1982, 1986 , 1990*, 1994)

(1982, , 1990*, 1994) Криштиану Роналду (Португалия) — 8 голов, 23 матча (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026*)

В скобках указаны страны футболистов и годы участия в ЧМ, даже если игроки не забивали (помечено *) или не выходили на поле (помечено **), выделены годы с победами на чемпионате мира.