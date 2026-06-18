Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Месси сравнялся с Клозе, Мбаппе совсем рядом (обновляется)
Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по голам на ЧМ
Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на старте ЧМ-2026.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата мира забили по 16 голов. Это достижение было установлено в 2014 году, когда немец Мирослав Клозе превзошел достижение бразильца Роналдо. В 2026-м до этой отметки добрался аргентинец Лионель Месси. Совсем близко к лидерам списка француз Килиан Мбаппе, на его счету — 14 мячей.
Среди участников ЧМ-2026 есть еще несколько снайперов. В эту группу входят англичанин Харри Кейн, бразилец Неймар и португалец Криштиану Роналду. Все они до ЧМ-2026 забили по 8 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата мира по футболу (на 17 июня 2026)
- Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов, 24 матча (2002, 2006, 2010, 2014)
- Лионель Месси (Аргентина) — 16 голов, 27 матчей (2006, 2010*, 2014, 2018, 2022, 2026)
- Роналдо (Бразилия) — 15 голов, 19 матчей (1994**, 1998, 2002, 2006)
- Герд Мюллер (Германия) — 14 голов, 13 матчей (1970, 1974)
- Килиан Мбаппе (Франция) — 14 голов, 15 матчей (2018, 2022, 2026)
- Жюст Фонтен (Франция) — 13 голов, 6 матчей (1958)
- Пеле (Бразилия) — 12 голов, 14 матчей (1958, 1962, 1966, 1970)
- Шандор Кочиш (Венгрия) — 11 голов, 5 матчей (1954)
- Юрген Клинсманн (Германия) — 11 голов, 17 матчей (1990, 1994, 1998)
- Хельмут Ран (Германия) — 10 голов, 10 матчей (1954, 1958)
- Гари Линекер (Англия) — 10 голов, 12 матчей (1986, 1990)
- Габриэль Батистута (Аргентина) — 10 голов, 12 матчей (1994, 1998, 2002)
- Харри Кейн (Англия) — 10 голов, 12 матчей (2018, 2022, 2026)
- Теофило Кубильяс (Перу) — 10 голов, 13 матчей (1970, 1978, 1982*)
- Томас Мюллер (Германия) — 10 голов, 19 матчей (2010, 2014, 2018*, 2022*)
- Гжегож Лято (Польша) — 10 голов, 20 матчей (1974, 1978, 1982)
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- Неймар (Бразилия) — 8 голов, 13 матчей (2014, 2018, 2022, 2026**)
- Диего Марадона (Аргентина) — 8 голов, 21 матч (1982, 1986, 1990*, 1994)
- Криштиану Роналду (Португалия) — 8 голов, 23 матча (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026*)
В скобках указаны страны футболистов и годы участия в ЧМ, даже если игроки не забивали (помечено *) или не выходили на поле (помечено **), выделены годы с победами на чемпионате мира.
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