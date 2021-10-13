Карпин назвал капитанскую повязку тряпкой. Прав ли тренер?

Мнение обозревателя «СЭ».

Дискуссия вокруг капитанской повязки в сборной России пошла по новому кругу после того, как Валерий Карпин назвал ее тряпкой. «Как это можно?», «Что он себе позволяет?» — понеслись возмущенные голоса.

С определением главный тренер, возможно, немного переборщил, но по сути, на мой взгляд, полностью прав. Что результаты сборной наглядно показывают.

Здорово, когда в команде есть лидер. Который не даст расслабиться молодежи, поведет за собой в трудную минуту, заведет партнеров. Штефан Эффенберг или Игорь Денисов — прирожденные лидеры и капитаны. И Артем Дзюба в сборной в этой роли был вполне органичен — когда надо, он держал ответ за команду, старался заводить и вести за собой. Хотя уже в этом случае есть оговорки — не со всеми партнерами у Дзюбы были идеальные отношения. Вспомним и публичные пикировки с Александром Соболевым, и информацию о взаимной неприязни с Федором Смоловым, и другие моменты. Дзюба язвительный, шумный, его очень много, поэтому неудивительно, что не всеми воспринимается позитивно.

Но в любом случае форвард «Зенита» от сборной отказался, поэтому вопрос отпадает. А среди нынешнего состава явного лидера нет. Карпин все время называет Георгия Джикию, но тот все же больше хороший полицейский, капитан же должен быть иногда и жестким. Нет лидера — нет смысла пытаться создать его искусственно. Капитанской повязкой из тихони не сделаешь бульдога. Значит, ее вполне можно передавать от одного к другому.

И в этом тоже есть плюсы. На каждого футболиста ложится немного дополнительной ответственности, его роль в коллективе возрастает, уже не спрячешься за спиной вожака, который за все в ответе.

Это не ноу-хау Карпина: так делали и в сборной Бразилии, и в НХЛ, и еще наверняка где-то.

Да, насчет тряпочки тренер, считаю, погорячился. Капитанская повязка заслуживает чуть большего уважения. Но вопрос формулировки малозначим. На деле же, если у нас сейчас нет одного лидера в коллективе, эту роль на себя готов взять каждый и это приносит результат, значит, все делается правильно.