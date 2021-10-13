«Теперь Артем Дзюба будет смотреть на сборную России по телевизору». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» подвел итог октябрьского мини-цикла нашей национальной команды.

За три дня, прошедших между матчами в Казани и Мариборе, наша сборная преобразилась чуть ли не до неузнаваемости. Но, честно говоря, предполагал, что против Словении качество футбола станет лучше, чем против Словакии. К тому же провести две подряд встречи на том уровне, что наблюдался в первой игре, было бы просто неприлично. А так команда и тренерский штаб сделали правильные выводы, последовал ряд перестановок в составе — и Россия выглядела совершенно по-другому. Очевидно, что ребята разозлились сами на себя. Тот матч быстро забыли и думали уже о следующем. Итог мини-цикла — отличный, шесть очков. По содержанию же первый тайм в Словении вообще стал лучшим за довольно долгое время.

Полагаю, что Валерий Карпин поступил совершенно верно, полностью взяв на себя вину за плохой футбол в Казани. В такой ситуации неправильно и неуместно критиковать игроков. Коллектив тоже это оценил — в Мариборе люди выходили на поле биться, в том числе и за тренера, который в них верит.

Изменения в стартовом составе, считаю, в целом себя оправдали. Фомин очень понравился в центре поля. Нормально смотрелся опытный Кудряшов, появившийся вместо Терехова. Но вот Миранчук... За словенцев выступал другой представитель «Аталанты», Иличич, и, увы, разница в классе в его пользу по сравнению с Алексеем бросалась в глаза. Притом что Йосип, как и наш хавбек, в последнее время не всегда играет за клуб, он явно выше по уровню. Леша же далек от оптимальной формы — пусть и начал подачей с углового нашу вторую результативную атаку.

Кстати, Джикия меня удивил. Известно, что Георгий неплохо действует при стандартах на «втором этаже», а тут забил бисиклетой, словно Ибрагимович или Криштиану Роналду! Этот эпизод показал, что у капитана «Спартака» все в порядке с координацией. Гол получился на редкость красивым.

Здорово разобрался после навеса Фомина со штрафного и Дивеев — жаль только, что травмировался. Думал, что с учетом уверенного выхода на замену в Казани Чистякова с лавки поднимется именно зенитовец. Но выбор Валеры в пользу Осипенко тоже оказался верным, Максим не подвел.

После мяча Иличича стало тревожно — наши заставили понервничать болельщиков в концовке. Но! Уже при счете 2:1 россияне не закрывались на своей половине, а смело шли вперед: и четыре в три вываливались, и два в два — когда Бакаев пробил во вратаря. Для словенцев подобное стало неожиданностью — как и то, что наши центральные полузащитники и Сутормин нередко врывались в их штрафную. Это и есть фрагменты того самого смелого футбола, о котором Карпин говорил еще в день назначения в сборную. Пока такое просматривается лишь эпизодами, но прекрасно понимаю, что для обретения сыгранности сборной необходимо больше времени. Вот если и когда оно появится, то Россия сможет доминировать на протяжении практически всего матча — по крайней мере, против таких оппонентов, как Словения.

Пока Наши парни завоевывали шесть очков в двух непростых встречах, Артем Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис. Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но... Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причем дело тут явно не в спортивной форме.

Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Так что, как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет.

Конечно, Хорватия преподнесла нам всем приятный сюрприз — мало кто ожидал, что основной конкурент России по группе дома сделает ничью со Словакией. Но хочу предостеречь от преждевременных оценок типа «теперь в Сплите нам достаточно не проиграть». Главный для россиян матч на сегодня — 11 ноября с Кипром в Петербурге. Именно на нем необходимо сфокусировать все внимание, а футболистам — вытравить из подсознания мысль «ну уж этих-то победим спокойно». Иначе — жди сенсации уже со знаком минус.

Да и в целом ситуация, когда нас устраивала ничья, часто выходила сборной боком. Подобное способно помешать действовать на пределе — есть соблазн окопаться сзади, не лезть особо вперед, пересидеть в обороне. Против Хорватии, где есть исполнители высочайшего класса, это недопустимо, соперники накажут! В Сплите нужно будет стараться не отходить от нащупанной в Словении манеры, предлагать оппонентам контригру — вот тогда шансы на успех значительно возрастут.

P. S. Уже после того, как поздней ночью с понедельника на вторник поздравил Карпина с яркой и заслуженной победой, увидел в соцсетях ролик из мариборской раздевалки, в котором главный тренер вместе с командой поет песню «Валера». Посмеялся — это было неожиданно. Однако такие вещи свидетельствуют, что в коллективе у Валеры потрясающая атмосфера. Так держать, сборная! Во всех смыслах.