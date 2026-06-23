Месси и Роналду могут встретиться уже в четвертьфинале ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Португалии потенциально могут сыграть друг с другом на чемпионате мира-2026 уже на стадии четвертьфинала. Все будет зависеть от итогового места португальцев в группе K.

Аргентина после двух побед в группе J досрочно гарантировала себе первое место. Команда набрала 6 очков, обыграв Алжир со счетом 3:0 и Австрию — 2:0. Благодаря этому ее дальнейший путь в плей-офф уже определен: аргентинцы начнут выступление в 1/16 финала матчем против второй сборной группы H.

Положение Португалии остается ключевым фактором для возможной встречи двух команд. После победы над Узбекистаном (5:0) у португальцев стало 4 очка: ранее команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Впереди у Португалии заключительный матч группового этапа против Колумбии, который во многом определит итоговое место команды в группе K.

Если Португалия выиграет группу K, она окажется в той же части сетки, что и Аргентина. В таком случае первая возможная очная игра на ЧМ состоится в четвертьфинале.

Когда Аргентина и Португалия могут сыграть друг с другом

Если Португалия займет 1-е место в группе K, команды смогут встретиться в 1/4 финала.

Если Португалия станет второй в группе K, она попадет в другую половину сетки. Тогда матч с Аргентиной будет возможен только в финале или в игре за 3-е место, если обе сборные проиграют полуфиналы.

Если Португалия выйдет в плей-офф с 3-го места, команды могут пересечься в полуфинале.