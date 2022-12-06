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Сегодня, 01:15

Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Неймар.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Бразилии празднуют гол в матче ЧМ-2022..
Фото Global Look Press
Тите.
Фото Global Look Press
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Пентакампеоны устроили праздник в 1/8 финала ЧМ-2022, разгромив Корею (4:1) в одном из самых зрелищных матчей катарского турнира.

Надпись Respect можно увидеть на множестве еврокубковых и международных матчей. ФИФА и УЕФА активно культивируют принципы уважения ко всем вокруг (только почему-то не в отношении России), в первую очередь, — к соперникам. И, как это нередко случается с благими намерениями, порой принципы превращаются в крайности.

В феврале 2020-го Неймар получил желтую карточку за финт «радуга» во встрече лиги 1 с «Монпелье» — судья посчитал, что бразилец проявляет неуважение к оппонентам, используя издевательские приемы. Форвард повозмущался и тему вроде бы забыли, но спустя год предупреждение за тот же финт в чемпионате Франции получил Лукас Пакета из «Лиона», соотечественник звездного нападающего «ПСЖ». Ней тогда разразился гневным постом: «Печальный момент — желтая за дриблинг. Я не понимаю. Jogа bonito* больше нет, наслаждайтесь, пока сохраняется хоть что-то».

Футболисты сборной Бразилии празднуют гол в матче ЧМ-2022.. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Бразилии празднуют гол в матче ЧМ-2022..
Фото Global Look Press

На этот чемпионат мира некоторые сборные приехали с различными лозунгами. Бразилия же выбрала самый футбольный и понятный зрителю без слов — они воспевают Joga bonito, красивую игру. Не просто слоган из старой рекламы, а стиль жизни и образ мышления. И в этом пентакампеоны идут против еврофутбольного крена в сторону прагматики.

Перед 1/8 финала я предположил, что на этой стадии нас может ждать ряд сенсаций, слишком уж непредсказуемым получается турнир в Катаре, а слова «в футбол научились играть все» материализуется в самой очевидной форме. Прогноз очень близок к тотальному провалу — фавориты подошли к встречам с андердогами с максимально холодными головами. Французы дождались нескольких забегов Мбаппе, аргентинцам хватило трети реализованных моментов, нидерландцы и вовсе не постеснялись выйти против США вторым номером.

Футболисты сборной Бразилии танцем отпраздновали гол в&nbsp;ворота Кореи. Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция

И только Бразилия из грандов устроила на старте плей-офф настоящее шоу. С трюками, красивыми голами, пяточками, комбинациями. Все в лучших традициях! Никто не собирался выжидать и действовать на слабых сторонах соперника — только вперед!

Накидав четыре мяча бедолагам корейцам уже в первом тайме, «Селесау» включили энергосберегающий режим. Но этого тайма, наверное, самого яркого и доминирующего на этом ЧМ, хватило, чтобы окончательно определиться с самой яркой командой турнира. Азиатам же можно только посочувствовать — люди попали под каток. Сложно представить, как Хорватия собирается прекращать этот карнавал. Надежда только одна — дотянуть до серии 11-метровых, стихии «Шашечных» на чемпионатах мира (три из трех побед в истории — две в России-2018 и одна сейчас над Японией).

Правда, у Бразилии в Катаре еще не было по-настоящему мощного соперника, серьезная проверка способностей еще впереди. Но тайм с Кореей заставил забыть о турнирных раскладах и подарил какой-то детский восторг от банального созерцания работы с мячом. Дал прочувствовать тот момент, когда понимаешь — это то, за что я люблю футбол. Эмоции — главное, что дарят людям планеты ее пентакампеоны.

Тите. Фото Global Look Press
Тите.
Фото Global Look Press

Не стоит чрезмерно преувеличивать романтизм команды Тите. Тиагу Силва и Каземиру — повернутые на питании и восстановлении профи, а сам тренер не отказывается от эффективных и современных тактических лекал с прессингом и активным движением без мяча. Но все равно чувствуется та самая Бразилия нашего детства. С магами — в зависимости от поколения — вроде Сократеса, Фалькао (не путать с колумбийским «не поедет»), Зико, Кареки, Ромарио, Бебето, Ривалдо, Кака, Роналдинью или Роналдо, побуждающими вместе с ними проживать матчи в ритме самбы. С Тите, имитирующим движения курицы после забитого мяча. С Винисиусом, борющимся в Испании за право танцевать во время празднований голов. С Ришарлисоном, способным на эмоциях пробежаться вдоль трибун с дымовой шашкой.

Joga bonito жива, Неймар. Не переживай. Прекрасная игра никуда не уйдет, когда за нее борются такие яркие артисты.

* Дословно — играть красиво (порт.). Лозунг-призыв бразильского футбола.

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Основные источники исследования

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Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Корея 1
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Ф1(-1.5)

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ТБ 2.5

26%

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Обе забьют - да

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