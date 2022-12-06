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Сегодня, 00:10

Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты сборной Бразилии танцем отпраздновали гол в ворота Кореи.
Фото Global Look Press
Эмоции игроков сборной Кореи после гола в ворота Бразилии.
Фото AFP
Ришарлисон.
Фото Global Look Press
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Бразильцы уничтожили оборону Южной Кореи и в четвертьфинале сыграют с Хорватией.
Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
4:1
Корея

Все-таки бразильцы — мастера мыльных опер. И сериал о травме Неймара в этом плане не подкачал. Перед развязкой весьма уважаемые издания с мировым именем цитировали отца бразильской звезды («верю, что сын сыграет в финале»), после чего трактовать изложенные им мысли можно было по-разному. То ли как мечту увидеть сына и победу Бразилии в решающем матче, то ли как медицинский прогноз о сроках возвращения на поле.

ЧМ-2022: Бразилия&nbsp;&mdash; Корея и&nbsp;Япония&nbsp;&mdash; Хорватия. ЧМ-2022: Бразилия разгромила Корею, Хорватия прошла Японию в серии пенальти. Онлайн-трансляция

Точку поставил сам Неймар, написавший, что с ним все в порядке. Запись сопровождалась фотографиями с тренировки, а окончательно прояснил ситуацию видеоролик из лагеря «Селесау», где бразильская «десятка» наносит удары по воротам той самой правой ногой, которая пострадала в игре с Сербией. И торсиде сразу стало легче. Даже на фоне сообщений о том, что для Габриэла Жезуса чемпионат закончен досрочно, а кроме него вне игры остались два фланговых защитника — Алекс Сандру и Алекс Теллес.

Не факт, кстати, что за десять дней интенсивного лечения Неймар восстановился на сто процентов, только это чемпионата мира. Турнир, мечта о котором заставляет забыть о боли и опасениях за собственное здоровье. Подтверждение тому — еще и история главной корейской звезды Сон Хын Мина. Месяц назад он получил четыре перелома глазницы, перенес операцию и на турнире в Катаре играет в специальной маске. Как настоящий супергерой, который вдохновлял использовать аналогичный атрибут болельщиков и своим гениальным пасом подарил Стране утренней свежести пропуск в плей-офф.

Эмоции игроков сборной Кореи после гола в ворота Бразилии. Фото AFP
Эмоции игроков сборной Кореи после гола в ворота Бразилии.
Фото AFP

Однако против нынешней Бразилии необходим полноценный топ-состав. И не надо вспоминать Камерун, против которого пентакампеоны сыграли совсем не основой и были, мягко говоря, благодушны. Что у собственных ворот, что у чужих. Но началась большая игра, и мы увидели бразильцев на максималках. Злых в единоборствах, стремительных по темпу движения мяча и мысли.

Корейцы даже опомниться не успели, а на табло уже светились цифры «2:0». Они просто не успевали за соперниками. Сначала упустили отдавшего продольную передачу Рафинью. Потом — нарушили правила на Ришарлисоне. В первом случае все внимание было сконцентрировано на не попавшем по мячу Неймаре. А в итоге Винисиус Жуниор получил возможность спокойно подготовить удар и отпраздновать свой первый гол на мировых чемпионатах фирменным танцем.

Потом команда плясала уже с реализовавшим пенальти Неймаром, которому остался один точный удар до национального рекорда Пеле, забившего 77 мячей. Зато уже сейчас нынешняя «десятка» сравнялась с Королем футбола и Роналдо по числу мировых чемпионатов с забитыми голами (по три). И какая разница, что последние шесть успехов Нея в сборной случились после подходов к 11-метровой отметке?

А комбинация, по ходу которой Ришарлисон в борьбе с защитником пожонглировал мячом головой, обыгрался с Маркиньюсом и оказался с глазу на глаз с вратарем после изумительной передачи Каземиру — настоящий космос. Какая-то другая галактика, где футбол — это бесконечный праздник, на котором могут заставить танцевать вместе с командой даже 61-летнего Тите.

Ришарлисон. Фото Global Look Press
Ришарлисон.
Фото Global Look Press

Тренер, который покидает сборную после турнира в Катаре, был в полном восторге от своей команды. Достаточно посмотреть на то, как он праздновал гол Лукаса Пакета. Там были такие эмоции, словно это случилось при равном счете на последней минуте финального матча. Кто-то снисходительно улыбнется, заметив, что это всего лишь игра против Кореи. Однако Тите имеет полное право наслаждаться плодами своей работы, ценить каждую минуту прощальной гастроли и выпускать в концовке третьего вратаря Вевертона.

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Этот чемпионат должен стать пиком карьеры специалиста, заменить которого будет невероятно сложно. Личности такого масштаба в Бразилии просто нет. Впрочем, Тите еще никуда не ушел и, судя по игре и настрою его команды, планирует задержаться до финала. И пусть уровень соперников будет расти с каждым следующим раундом, ради шестого титула Бразилия готова и творить, и пластаться, как Маркиньюс, остановивший два удара в упор от Сон Хын Мина.

А по уровню игры с ней может сравниться только Франция. Хотя и у Аргентины, в прошлом году обыгравшей Бразилию в финале Кубка Америки, на этот счет наверняка свое мнение.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
14
48
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