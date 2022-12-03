1/8 — время хаоса и сенсаций. И не смотрите, что в каждой паре есть заведомый фаворит

Мы все еще не раз успеем охнуть от удивления.

В 2007 году Арсен Венгер в свойственной себе манере поднял вопрос, острая дискуссия вокруг которого разыграется спустя какое-то время. Французский тренер прямо сказал — футбол сборных скучнее и ниже уровнем, чем в клубных соревнованиях.

«Если оставить в стороне национальную гордость, нужно признаться — матчи сборных редко бывают интересны. Нужно смириться с тем, что международный футбол скучен. Всегда интереснее смотреть клубные соревнования, чем матчи сборных, — так это работает и в Англии с Францией, и в Бразилии с Аргентиной. Если ты идешь на матч Англии против Фарерских островов, то, исключая гордость за свою страну, ты по-настоящему не заинтересован в игре».

Уже много лет Венгер высказывает инновационные идеи по развитию футбола — в том числе правил и регламента соревнований. В числе прочего Арсен предлагает отказаться от Лиги наций и проводить чемпионаты мира и Европы раз в два года. Все для того, чтобы поднять уровень футбола в международных состязаниях.

Однако ФИФА идет по противоположному пути. Лигу наций никто сворачивать не собирается, как и отказываться от товарищеских встреч. Более того, уже на следующем ЧМ сыграют 48 команд вместо нынешних 32, то есть квалификация в финальную стадию для топ-сборных станет чистой формальностью. Больше никаких форс-мажоров с пролетом Италии или Нидерландов.

ФИФА принято ругать за такой шаг, направленный в первую очередь на получение прибыли. И есть за что — попадание на ЧМ и правда обесценится, а средний уровень турнира неминуемо просядет. Но споры на этот счет рано или поздно упрутся в более философский вопрос — а чего мы вообще ждем от чемпионата мира? Одно дело — отборочные турниры, которые уже давно превратились для спортсменов в рутину. Другое — финальная стадия, время, когда к трансляциям подключается категория любителей футбола, смотрящих три-четыре матча в год, и то краем глаза. И какая сборная лучше запомнится массовому зрителю: прекрасные в своей академичности Испания — Германия с их 1:1? Или куда менее изящные, но смелые японцы, два раза умудрившиеся обыграть и тех и других и подарившие голливудский сюжет?

ЧМ-2022: сетка плей-офф.

Так сложилось, что во всех матчах 1/8 мы увидим противостояние явного фаворита с андердогом. Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Франция — Польша, Англия — Сенегал, Хорватия — Япония, Испания — Марокко, Бразилия — Южная Корея, Португалия — Швейцария. Даже далекому от футбола человеку понятно, на кого в каждой из этих пар предпочтительнее ставить. Разве что у последней пары силы на бумаге поровнее.

Вероятнее всего, в абсолютном большинстве этих матчей мы увидим одинаковую картину, когда фаворит будет пытаться взломать низкий блок андердога, который в свою очередь станет цепляться за стандарты и контратаки. По-настоящему качественные с технической точки зрения противостояния нас будут ждать на более поздних стадиях. Говорит ли это о том, что 1/8 можно пропускать, так как тут и так все ясно?

В качестве ответа — несколько статистических фактов группового этапа. Сразу пять участников в плей-офф (Польша, Австралия, Марокко, США и даже Нидерланды) — в десятке худших команд этого чемпионата мира по числу ударов. Австралия и Польша — в топ-5 по худшей точности передач и допущенным ударам. Параллельно мимо плей-офф пролетают немцы, лучшая команда по числу ударов и проценту игры в финальной трети. Повлияли ли эти цифры на итоговый результат? Вы видите сами.

Еще один факт — ни одной сборной на групповом этапе не удалось набрать 9 из 9 очков. Умудрились разочаровать даже Бразилия с Испанией (хоть «Селесау» и играли полурезервным составом), произведшие впечатление в первых двух турах. В таких скоротечных турнирах, как чемпионат мира, можно обсчитать и предсказать куда меньше вещей, чем в клубном футболе, каждый момент способен запустить цепочку событий, ввергающую в хаос не только конкретный матч, а расклады во всей группе.

В 1/8 финала парад сенсаций должен продолжиться. Это стадия, когда тяжесть ответственности еще не припечатывает к газону, а связи между футболистами уже успели укрепиться (что положительно сказывается в первую очередь на качестве позиционного футбола). Самое время рисковать и устраивать шоу. Предматчевые расклады тут даже можно не смотреть, любая нелепица может случиться в 90-ю или любую из бесчисленно добавляемых в Катаре минут. За последние недели мы уже не раз наблюдали подобные повороты. Чемпионат мира — праздник эмоций, а не цифр. Самые острые сюжеты здесь нередко дарят команды, от которых ничего не ждут. И как бы Венгер ни ратовал за поднятие качества международного футбола, на чемпионатах мира чаще оказываются более важными совсем другие вещи.