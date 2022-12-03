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ЧМ-2022

3 декабря, 01:15

1/8 — время хаоса и сенсаций. И не смотрите, что в каждой паре есть заведомый фаворит

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду с партнерами по сборной Португалии радуется голу в ворота Южной Кореи.
Фото Global Look Press
ЧМ-2022: сетка плей-офф.
Арсен Венгер.
Фото Global Look Press
1/3
Мы все еще не раз успеем охнуть от удивления.

В 2007 году Арсен Венгер в свойственной себе манере поднял вопрос, острая дискуссия вокруг которого разыграется спустя какое-то время. Французский тренер прямо сказал — футбол сборных скучнее и ниже уровнем, чем в клубных соревнованиях.

«Если оставить в стороне национальную гордость, нужно признаться — матчи сборных редко бывают интересны. Нужно смириться с тем, что международный футбол скучен. Всегда интереснее смотреть клубные соревнования, чем матчи сборных, — так это работает и в Англии с Францией, и в Бразилии с Аргентиной. Если ты идешь на матч Англии против Фарерских островов, то, исключая гордость за свою страну, ты по-настоящему не заинтересован в игре».

Болельщица сборной Франции на&nbsp;трибуне во&nbsp;время матча чемпионов мира.

Уже много лет Венгер высказывает инновационные идеи по развитию футбола — в том числе правил и регламента соревнований. В числе прочего Арсен предлагает отказаться от Лиги наций и проводить чемпионаты мира и Европы раз в два года. Все для того, чтобы поднять уровень футбола в международных состязаниях.

Однако ФИФА идет по противоположному пути. Лигу наций никто сворачивать не собирается, как и отказываться от товарищеских встреч. Более того, уже на следующем ЧМ сыграют 48 команд вместо нынешних 32, то есть квалификация в финальную стадию для топ-сборных станет чистой формальностью. Больше никаких форс-мажоров с пролетом Италии или Нидерландов.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

ФИФА принято ругать за такой шаг, направленный в первую очередь на получение прибыли. И есть за что — попадание на ЧМ и правда обесценится, а средний уровень турнира неминуемо просядет. Но споры на этот счет рано или поздно упрутся в более философский вопрос — а чего мы вообще ждем от чемпионата мира? Одно дело — отборочные турниры, которые уже давно превратились для спортсменов в рутину. Другое — финальная стадия, время, когда к трансляциям подключается категория любителей футбола, смотрящих три-четыре матча в год, и то краем глаза. И какая сборная лучше запомнится массовому зрителю: прекрасные в своей академичности Испания — Германия с их 1:1? Или куда менее изящные, но смелые японцы, два раза умудрившиеся обыграть и тех и других и подарившие голливудский сюжет?

ЧМ-2022: сетка плей-офф.
ЧМ-2022: сетка плей-офф.

Так сложилось, что во всех матчах 1/8 мы увидим противостояние явного фаворита с андердогом. Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Франция — Польша, Англия — Сенегал, Хорватия — Япония, Испания — Марокко, Бразилия — Южная Корея, Португалия — Швейцария. Даже далекому от футбола человеку понятно, на кого в каждой из этих пар предпочтительнее ставить. Разве что у последней пары силы на бумаге поровнее.

Вероятнее всего, в абсолютном большинстве этих матчей мы увидим одинаковую картину, когда фаворит будет пытаться взломать низкий блок андердога, который в свою очередь станет цепляться за стандарты и контратаки. По-настоящему качественные с технической точки зрения противостояния нас будут ждать на более поздних стадиях. Говорит ли это о том, что 1/8 можно пропускать, так как тут и так все ясно?

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

В качестве ответа — несколько статистических фактов группового этапа. Сразу пять участников в плей-офф (Польша, Австралия, Марокко, США и даже Нидерланды) — в десятке худших команд этого чемпионата мира по числу ударов. Австралия и Польша — в топ-5 по худшей точности передач и допущенным ударам. Параллельно мимо плей-офф пролетают немцы, лучшая команда по числу ударов и проценту игры в финальной трети. Повлияли ли эти цифры на итоговый результат? Вы видите сами.

Португалец Криштиану Роналду не&nbsp;может забить в&nbsp;Катаре с&nbsp;игры.

Еще один факт — ни одной сборной на групповом этапе не удалось набрать 9 из 9 очков. Умудрились разочаровать даже Бразилия с Испанией (хоть «Селесау» и играли полурезервным составом), произведшие впечатление в первых двух турах. В таких скоротечных турнирах, как чемпионат мира, можно обсчитать и предсказать куда меньше вещей, чем в клубном футболе, каждый момент способен запустить цепочку событий, ввергающую в хаос не только конкретный матч, а расклады во всей группе.

Решающий голевой пас Каору Митомы (№9) в&nbsp;матче Японии и&nbsp;Испании (2:1) в&nbsp;Дохе на&nbsp;стадионе &laquo;Халифа&raquo; 1&nbsp;декабря. Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

В 1/8 финала парад сенсаций должен продолжиться. Это стадия, когда тяжесть ответственности еще не припечатывает к газону, а связи между футболистами уже успели укрепиться (что положительно сказывается в первую очередь на качестве позиционного футбола). Самое время рисковать и устраивать шоу. Предматчевые расклады тут даже можно не смотреть, любая нелепица может случиться в 90-ю или любую из бесчисленно добавляемых в Катаре минут. За последние недели мы уже не раз наблюдали подобные повороты. Чемпионат мира — праздник эмоций, а не цифр. Самые острые сюжеты здесь нередко дарят команды, от которых ничего не ждут. И как бы Венгер ни ратовал за поднятие качества международного футбола, на чемпионатах мира чаще оказываются более важными совсем другие вещи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
Арсен Венгер
ФИФА
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