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Сегодня, 13:10

ЧМ-2022: Месси и Модрич, Мбаппе и Амрабат — кто в финал, а кто лишний?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Лионель Месси и Лука Модрич, Килиан Мбаппе и Софьян Амрабат.
Радость марокканцев и грусть Криштитану Роналду.
Фото Reuters
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Константин Алексеев — о полуфиналах чемпионата мира в Катаре.

Вывески у полуфиналов ЧМ, конечно, могли быть куда ярче. Например, битва двух южноамериканских титанов Аргентина — Бразилия. Двукратный чемпион мира против пятикратного. Месси против Неймара. Два главных фаворита турнира, по мнению суперкомпьютеров. Если еще добавим историческое футбольное противостояние двух стран, то зрелище обещало стать эпичным.

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Да и потенциальный полуфинал Франция — Португалия вовсю будоражил бы кровь. С новым футбольным королем Мбаппе и пусть постаревшим, но все еще легендарным Роналду, мечтающим выиграть мировое золото.

Но Бразилия уступила дорогу Хорватии, а Португалия — Марокко. И винить в этом главные неудачники четвертьфинальной стадии могут только себя. Пентакампеоны вели в счете и, уверен, могли спокойно доводить дело до победы. Но начали пижонить, за что поплатились, пропустив разящую контратаку. «Шашечные» оказались куда больше заточены на результат, вцепившись в путевку в полуфинал, как цепной пес. Марокко тоже взяло свое дисциплиной и организацией.

Радость марокканцев и грусть Криштитану Роналду. Фото Reuters
Радость марокканцев и грусть Криштитану Роналду.
Фото Reuters

И этим тоже прекрасен футбол — андердоги периодически преподносят сенсации, убирая с дороги фаворитов. Надо только оставить всю душу на поле.

Марокко и Хорватии следует отдать должное — они пишут историю. И если балканская команда вместе с ее лидером Модричем уже выходила в финал на российском ЧМ-2018, а теперь хочет сделать еще один, последний, шаг, то Марокко вообще первая африканская сборная в полуфинале первенства планеты. Ее болельщики не могут сдержать эмоции — громят Париж, Брюссель, Барселону...

Софьян Амрабат. Амрабат — лучший игрок ЧМ-2022. Марокканец отказал Адвокату, шел на жертвы и может оказаться в «Ливерпуле»

Выступление марокканцев — невероятная сказка? С одной стороны, конечно. С другой, прав Станислав Черчесов, который в интервью «СЭ» заметил: «Надо смотреть не на название страны, а на клубы, которые представляют ее футболисты». А здесь — «ПСЖ», «Челси», «Бавария», двое из «Севильи». Да и остальные не в Саудовской Аравии пылят, а в «Бешикташе», «Анже», «Стандарде», «Вальядолиде» и т. д. Опорник Амрабат, которого называют претендентом на звание лучшего игрока ЧМ-2022, пока в «Фиорентине». Но еще до поездки в Катар за ним выстроилась очередь, в которой в том числе значится «Ливерпуль».

14.12.2022 | Франция — Марокко

В общем, совсем не удивлюсь, если Марокко в итоге не ограничится даже финалом. Страшно представить, что в этом случае сотворят его болельщики с европейскими городами.

Но сначала надо пройти Францию. Ждем в среду интереснейший матч.

Но во вторник — не хуже, Аргентина — Хорватия. Продолжит ли Месси путь к мечте всей своей жизни?

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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