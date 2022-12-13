Денис Казанский: «Марокко на ЧМ-2022 — абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится — «Оскаром» или «Золотым орлом»

Популярный телекомментатор — об итогах 1/4 финала ЧМ-2022, просчетах Тите и ярости Месси.

14.12.2022 | Франция — Марокко

Блиц

— Для начала по традиции блиц. Что в 1/4 финала ЧМ-2022 больше всего удивило?

— Эмоции футболистов сборной Аргентины. Злость, которую они выплеснули на голландцев во время матча и сразу после финального свистка. А уж Месси в такой ярости вообще никогда не видел. Я не даю этических оценок поведению игроков — лишь констатирую факт.

— Что огорчило?

— Промах Кейна. В очередной раз в решающий момент Англия не забила пенальти. В предыдущем интервью мы говорили о том, как закончила свой путь на ЧМ-2022 сборная Бельгии, когда все свелось к касанию Лукаку. А команду Гарета Саутгейта сгубил удар с точки выше ворот. Причем в исполнении футболиста, который в Катаре был одним из лучших. Драма!

— А что насмешило?

— Появление в эфире Sky Sports Томаса Цорна, рассуждающего о ситуации с Криштиану Роналду. Выбор спикера для меня необъясним. Просто не складывается пазл. Популярный британский телеканал, разгар чемпионата мира — и вдруг экс-менеджер «Спартака» и «Локомотива» с рассказами о Роналду. Какой-то сюр!

— Герой тура?

— Конечно, Ливакович! С Бразилией провел выдающийся матч, в основное время сделал девять сейвов. Ну и в серии пенальти опять блеснул, затащил Хорватию в полуфинал.

— Фраза тура?

— Понравилось высказывание Валида Реграги, тренера марокканцев: «Мы — Рокки Бальбоа этого турнира. За нас, как и за героя Сталлоне, хочется болеть...»

Фото AFP

Рокки

— Вам теперь тоже хочется за них болеть?

— Почему нет? В Катаре остались супергиганты, к которым отношу и хорватов, второй раз подряд пробившихся в полуфинал чемпионата мира, и скромная африканская команда. Она действительно вызывает симпатию. Реграги точное сравнение подобрал. Нынешняя сборная Марокко — это Рокки. Абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится — «Оскаром» или «Золотым орлом».

— Вы-то к чему склоняетесь?

— Уже не знаю. Маятник реально может качнуться куда угодно. С одной стороны, кажется, что против Мбаппе и Гризманна у африканцев шансов нет. Что им не хватит эмоций. Вновь, как и перед битвой с Португалией, напрашивается фраза про исторический максимум, достигнутый сборной Марокко.

— А с другой стороны?

— Это первая африканская команда, попавшая в полуфинал чемпионата мира. И, судя по ее игре в Катаре, здесь нет никакой сенсации. Хотя еще в субботу я был уверен, что марокканцы уперлись в потолок. Ну все было против них! В соперниках могучая Португалия, которая с Марокко по классу несопоставима и только-только отгрузила крепкой Швейцарии шесть мячей. Плюс выбыли два колосса — Мазрауи и Агерд, а третий, Саисс, в середине второго тайма покинул поле на носилках. И ничего — даже без ключевых защитников прошли Португалию, опять отыграли на ноль! В четвертый раз за пять матчей!

— Фантастика.

— Самое удивительное, что Реграги назначили всего три месяца назад! Отсюда вывод: оказывается, необязательно тренеру проживать с командой большую жизнь. Достаточно поймать момент — и результат придет. Поражает, как игроки относятся к Реграги. После забитых голов подбегают к нему, обнимают, целуют, шлепают по лысине. Это не панибратство. Он первый среди равных.

— Когда прошли Испанию, его в воздух подбрасывали.

— Да, смотришь на марокканцев и понимаешь: невозможное возможно! На ЧМ-2022 у них все срослось. Великолепный подбор футболистов. Они играют в топовых европейских клубах и уже давно никого не боятся. Общекомандная химия. Феноменальная поддержка болельщиков. В Катаре их очень много. Это все обернулось мощным психологическим зарядом, который и позволил шагнуть в четверку лучших команд планеты.

— Ход с Криштиану Роналду в запасе и Гонсалу Рамушем на острие второй раз себя уже не оправдал?

— Тут очень тонкая грань. Мне сложно представить тренера, который посадит на лавку форварда, сделавшего хет-трик. В предыдущем матче Сантуш сильно рисковал. Если бы Португалия проиграла, его бы на родине закопали. Но с Рамушем он угадал. Логично, что парень снова появился с первых минут. А ваш вопрос — попытка подогнать задачу под ответ. Поскольку на табло 1:0 в пользу Марокко.

— Как вам мнение Андрея Червиченко: «Роналду — гиря на яйцах Португалии»?

— Даже комментировать не хочу. Когда разбирали матч со Швейцарией, я уже объяснял, чем руководствовался Сантуш. Козырь Рамуша — объемная скоростная работа. У Криштиану в силу возраста сейчас на поле другая роль. Но он по-прежнему способен приносить пользу, одним ударом может решить исход матча. Правда, в Катаре мы этого не увидели.

Фото AFP

Англия

— Что подсказывает интуиция — кто станет чемпионом мира?

— В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — Франция. Раз дальше прошла команда Дидье Дешама, теперь она для меня и фаворит.

— Ставили-то вы на англичан.

— Да. Хотя прекрасно понимал, что это единственная пара четвертьфиналистов, где шансы фифти-фифти. А значит, судьбу встречи решит какая-то деталь. Микроэпизод. Так и получилось. Если бы не осечка Кейна, еще неизвестно, кто бы сейчас готовился к матчу с Марокко.

— Месяц назад вы говорили: «Финал Евро-2020 проиграл Саутгейт. Дело не в пенальтистах, которых он выбрал на серию 11-метровых с Италией. А в том, как вел игру. Абсолютно тренерское поражение!» Про матч с Францией этого уже не скажешь?

— Отчасти. Мне понравилось, как играла Англия. Смело, ярко, свежо. Особенно во втором тайме. Но! Из участников ЧМ-2022 у Саутгейта была самая сильная скамейка. Он этот фактор почему-то снова не использовал. При счете 1:1 тренер-победитель почувствует, что игра дается и надо ее забирать. А Рэшфорд, забивший в Катаре три мяча, получает пять минут. Грилиш — секунды. Причем в тот момент, когда команда уже висит на волоске.

— Зато Саутгейт решил проблему Мбаппе.

— Да, за 90 минут Кильян лишь пару раз напомнил о себе. Хотя все думали, что оборону англичан разорвет.

— Как удалось его сдержать?

— Оставлять кого-то из защитников против Мбаппе один в один — самоубийство. Поэтому Уокеру на фланге активно помогали Сака и Хендерсон. Ставили Кильяну ловушки, здорово друг друга страховали — так и смогли нейтрализовать.

— Но для победы этого не хватило.

— Матч четко показал, в чем разница между лучшей командой мира и той, которая только мечтает ею стать.

— В чем же?

— Уверенность в собственной силе и правоте! Вот что отличает действующих чемпионов мира! Это позволило им выжать максимум из минимума моментов и вырвать победу. Несмотря на то, что их главная звезда пребывала в тени.

— Саутгейт, похоже, сохранит пост. Одобряете?

— Все справедливо. На мой взгляд, увольнения он не заслуживает. Достаточно вспомнить, какой сборная Англии была до Саутгейта. Ее ведь на больших турнирах уже воспринимали как посмешище. Команда с миллионом амбиций и понтов — но которая рано или поздно облажается. Даже на ровной дороге найдет яму и провалится. При Саутгейте совершенно другая картина. Полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Хороший футбол в Катаре. А с учетом шикарной обоймы игроков есть надежда, что в ближайшее время Англия наконец возьмет какой-нибудь трофей.

Характер

— Ну и возвращаясь к напечатанному. «Бразилия просто не заметит Хорватию. Пронесется ураганом — как и по Корее».

— Вы о моем прогнозе? Да, тут я пролетел. Впрочем, кто перед четвертьфиналом верил в победу хорватов? Думаю, только те, кто вхож в раздевалку «Шашечных», да члены их семей. И то не все... Зато теперь 9 декабря 2022 года — в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день! Оба матча — Хорватия — Бразилия и Голландия — Аргентина — в очередной раз доказали, что ни один турнир на Земле не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу.

— Когда доходило до серии пенальти, на чьей стороне были ваши симпатии?

— В этих парах я ни за кого не болел. Наблюдал отстраненно. Наверное, профессиональная деформация.

— А вот я хотел, чтобы выиграла Бразилия. Потому что смотреть на нее интереснее, чем на рабоче-крестьянские потуги Хорватии. От которых за два чемпионата мира уже подустал.

— Конечно, бразильцы всегда притягивают внимание. Вдохновляют, на них хочется равняться. Но на развитие футбола влияют и такие сборные, как Хорватия. Когда взрослые видят, что сказка по-прежнему возможна, а дети понимают: талант — еще не гарантия успеха.

— Что ответите тем, кто скажет: «Да хорватам просто повезло»?

— Сводить все к удаче — слишком поверхностно. Надо смотреть вглубь, уходить в детали. Когда схлынули эмоции и появилась возможность проанализировать игру, бросились в глаза как просчеты Тите, так и удивительное хладнокровие Златко Далича даже в самой сложной ситуации.

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Тите

— Тогда к деталям.

— План Хорватии на игру изощренным не назовешь. Но что остается, когда тебе противостоит убойная атака соперника, а твой единственный козырь — опытнейшая средняя линия, где верховодят Модрич, Брозович и Ковачич? В нападении проблемы, оборона тоже небезупречна...

— Ну и как быть?

— Далич понимал: нужно сбивать темп, не позволить разгуляться бразильскому карнавалу. Когда же соперник вдавит педаль газа в пол — пытаться соответствовать и этим скоростям, избегая индивидуальных ошибок. У Пашалича, который неожиданно вышел в старте, была особая роль.

— Какая?

— Данилу, номинальный левый защитник, весь турнир играл фактически в центре поля, разгружая Неймара. У него в этом матче уже было меньше пространства и больше черновой работы — как раз из-за активности Пашалича. Таким образом, мяч чаще оставался у Данилу, который в созидании не силен. По крайней мере в сравнении с Неймаром.

— Ясно.

— Тактические уловки Далича сработали. Плюс Ливакович навытаскивал. Дотянув до овертайма, Хорватия получила моральное преимущество. Она ведь последние четыре года очень комфортно себя чувствует на этой территории — когда матч переваливает за 90 минут.

— Но сначала был гол Неймара.

— Роскошный! Микроскопическая ошибка Хорватии в центре обороны привела к тому, что образовался коридор, куда и нырнул Неймар, сыграв в стеночку с Лукасом Пакета. Тут и Ливакович был бессилен. Казалось, бразильцы кинутся соперника дожимать. Как вдруг Тите затеял глобальные перестановки. Зачем-то разрушил монолит в опорной зоне, где у Каземиро с Пакета отлажено идеальное взаимопонимание.

— Вместо Пакета вышел Фред.

— Да, а Алекс Сандру заменил Эдера Милитау, и Данилу сдвинулся на правый фланг. Где чувствовал себя явно не в своей тарелке. К тому же там в полузащите уже играл Антони, от которого в обороне мало пользы. И Хорватии сразу стало удобно атаковать. Я отыскал любопытную статистику...

— Поделитесь же скорее.

— На чемпионатах мира в пяти последних матчах Хорватия в дополнительное время сделала 40 кроссов в штрафную. Из них 25 — с левого фланга! А теперь вспомните, из какой зоны пришел гол в ворота Алиссона...

— Понятно, почему в Бразилии после вылета критикуют Тите, а не футболистов сборной.

— Накануне ЧМ-2022 я говорил вам, что Бразилия — команда без слабых мест. С потрясающим набором игроков. Эти парни на поле умеют все. Но они потеряли бдительность, уверовали в собственную непогрешимость. Вдобавок Тите, как мне кажется, готовил команду не к конкретному сопернику, а по образцу, который сложил в своей голове. Ну и конечно, возникают вопросы по выбору пенальтистов.

— Вы о Неймаре?

— Разумеется. Классическая ситуация: твой лучший игрок должен бить первым или последним? Приговор мы выносим, отталкиваясь от результата. Сейчас до Неймара очередь не дошла. И на контрасте матч Голландия — Аргентина, где серию пенальти открыл Месси... Вот из подобных мелочей все и складывается. Они либо возносят тебя на пьедестал, либо вышвыривают с турнира. Так что вылет Бразилии — лишь на первый взгляд сенсация. На самом деле к этому привели конкретные просчеты Тите и его штаба.

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Месси

— Осталось обсудить второй суперматч — Голландия — Аргентина.

— Здесь надо разделять то, что окружало игру, и то, что было внутри в течение 120 минут. Но в любом случае это все укладывается в феноменальную историю, которая лишний раз подчеркивает, что футбол — больше, чем игра.

— В начале интервью вы сказали, что никогда не видели Месси в такой ярости...

— Особенно удивил его жест, адресованный Луи ван Галу. Реализовав пенальти, подбежал к голландской скамейке и приставил ладони к ушам. Подтекста я не знал. А на следующий день вычитал, что так праздновал голы другой аргентинец — Рикельме, которого Месси очень уважает. Тот играл в «Барселоне» до дебюта Лео, постоянно с ван Галом конфликтовал и в конце концов вынужден был покинуть клуб. Вот тогда сразу стало понятно, откуда напряженность между Месси и тренером.

— Полыхнуло не только из-за этого.

— Еще Паредес добавил огня, пульнув мячом по скамейке сборной Голландии. Чудом ни в кого не попал. А дальше все едва не переросло в массовую драку. Апофеоз — провокационный забег аргентинцев после победного пенальти и интервью Месси, который в прямом эфире назвал Вегхорста то ли придурком, то ли балбесом... Но давайте же перейдем к футбольной составляющей.

— А давайте!

— Тут тоже есть о чем рассказать. Начнем с того, что в первом тайме Месси коснулся мяча всего 20 раз. Меньше, чем любой полевой игрок — в обеих командах! Но это не помешало сделать одну из самых грандиозных передач в истории мирового футбола. Я о голевом пасе Молине — вразрез, не глядя на партнера... Блеск!

— Голландцы ответили достойно.

— У них нашелся свой герой — странный персонаж по фамилии Вегхорст. Нескладный, двухметровый, в минувшем сезоне вывалившийся с «Бернли» из АПЛ. С Аргентиной вышел за 12 минут до конца основного времени — и не просто перевернул игру. Забил два изумительных гола! Вот такие эпизоды, как пас Месси или гениальный розыгрыш штрафного с участием Копмайнерса и Вегхорста, двигают футбол в мировую культуру.

— Напоследок — опять-таки по традиции — прогноз на следующий раунд. Аргентина — Хорватия.

— 0:0 — и серия пенальти. У аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал. Шанс Хорватии — в абсолютно иррациональном ощущении от футбола. Которое появилось благодаря постоянным победам в дополнительное время и серии 11-метровых. Если снова до нее дотянут, боюсь, Аргентину даже Месси не спасет.

— Франция — Марокко.

— 2:0. У африканцев серьезные кадровые проблемы. А помимо Мбаппе, надо остановить и героя второго плана — Гризманна. Да, победа Марокко уже не будет казаться оглушительной сенсацией. И все-таки ставлю на французов — на этой стадии класс первичен.