Фарфан мог оставить Месси без победы, у Неймара 70 голов за сборную, безумная ВАР-ничья в Колумбии

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Лучший снайпер — не Месси

Аргентина — Перу — 1:0 (Лаутаро Мартинес, 43)

Аргентинцы продолжают наслаждаться своим летним триумфом. В этот раз в паузе между турами Месси и другие звезды бело-голубых приняли участие в открытии мурала, посвященного победе подопечных Лионеля Скалони в Кубке Америки.

Messi has unveiled a mural celebrating Argentina's Copa America success ?? pic.twitter.com/XfEee27RXy — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2021

А юный фанат аргентинцев стал героем сети, так как ждал своего кумира у тренировочной базы сборной с плакатом, на котором было написано: «Лео, прости мою маму. Она не знала, что делала. Она назвала меня Криштиану».

В игре же, которая предполагала уверенную победу Аргентины, поначалу удивляло даже не отсутствие забитых мячей, а пара острейших эпизодов у ворот хозяев с участием Лападулы. И только перед уходом на перерыв классно сыгравший на опережение Лаутаро Мартинес головой отправил мяч под перекладину. В эпоху Скалони именно форвард «Интера» — лучший снайпер сборной, с 17 мячами на два точных удара опережающий Месси.

Только по тому, как складывалась игра, этого было мало, что и доказал вышедший на замену Фарфан. Бывший игрок московского «Локомотива» заставил Эмилиано Мартинеса сбить себя с ног, но его усилия пошли прахом, так как исполнявший пенальти Йотун попал в перекладину, от которой мяч проследовал в направлении трибун.

Кажется, голкипер аргентинской сборной гипнотизирует подходящих к 11-метровой отметке оппонентов. Это, конечно, шутка, но нужно же найти объяснение факту, что с того момента, как Мартинес стал первым номером национальной команды, из восьми пенальти ему забили только три!

После этого эпизода из «инков» словно выпустили воздух, и хозяева без видимых усилий довели дело до победы. Беспроигрышная серия «Ла Скалонеты» достигла 25 матчей, однако в ноябре ее ждут сражения повышенной сложности — на выезде с Уругваем и дома — против Бразилии.

Уругвай уже не тот

Бразилия — Уругвай — 4:1 (Неймар, 10. Рафинья, 19, 58. Габриэл Барбоза, 83 — Суарес, 77)

Уругвайцы выглядели беспомощно на фоне Аргентины (0:3) в прошлом туре, но перед началом игры в Манаусе об этом ничего не напоминало, а Луис Суарес обменивался шутками со старым другом Неймаром.

Que saudade de ver esses dois jogando juntos...



Bola rolando para Brasil x Uruguai; assista ao vivo e de gra?a https://t.co/bhA0dCynIO pic.twitter.com/oenV8uAgAB — ge (@geglobo) October 15, 2021

Только довольно быстро гостям стало не до смеха, и первый гол Бразилии был забит с какой-то издевательской легкостью. Начиная с мягкого заброса Фреда на рванувшего за спины защитникам Неймара и заканчивая завершающим ударом, после которого мяч проследовал в сетку между ногами страховавшего вратаря Коатеса.

Это был 70-й точный удар форварда «ПСЖ» в футболке национальной команды, после чего уже недавний дебютант пентакампеонов Рафинья в еще более простой ситуации удвоил преимущество хозяев и открыл свой лицевой счет в сборной. Вроде бы ничего нового мы не увидели, и все равно сложно привыкнуть к столь жалкому виду обороны небесно-голубых, которая всегда считалась коньком Оскара Табареса.

Судя по тому, как развиваются события в отборочном цикле, попадание в «стыки» с пятого места может стать для Уругвая не самым плохим сценарием. И гол Суареса со штрафного, прервавший домашнюю серию Бразилии из девяти матчей без пропущенных мячей, выглядит слабым утешением. От пентакампеонов их отделяет пропасть в 15 очков. Имеющие матч в запасе подопечные Тите могут официально оформить путевку в Катар уже в ноябре, тогда как судьба уругвайцев решится на финише квалификации — в конце марта следующего гола.

У них нет звезд уровня Неймара, который на критику после ничьей с колумбийцами ответил не только юбилейным голом, но и двумя результативными передачами.

Ноль голов и две драмы

Колумбия — Эквадор — 0:0

Если бразильцы и аргентинцы могут чувствовать себя спокойно, то для остальных сборных каждый матч — почти плей-офф. В этом плане сражение прямых конкурентов за место в первой четверке могло претендовать на статус главной игры дня, однако первый тайм не оправдал ожиданий. Создавалось ощущение, что соперники слишком хорошо изучили друг друга и повышенная ответственность сковывает всех. Особенно разочаровали колумбийцы, которые всего несколько дней назад показали отличный футбол против Бразилии.

Зато после перерыва дела пошли веселее, а история с так и не назначенным пенальти в ворота хозяев стала прелюдией к драматичной концовке. Сначала перуанский арбитр Диего Харо несколько минут утихомиривал колумбийцев, но когда дело почти дошло до удара, рефери услышал еще одну подсказку ВАР. По пути к монитору он успел вынести предупреждение игроку гостей и удалил со скамейки одного из тренеров Эквадора, а потом отменил 11-метровый, так как до фола Куэльяра требовалось зафиксировать офсайд. Только это были цветочки!

FUERA DE JUEGO: Oportuna intervenci?n del VAR para sancionar un fuera de juego previo a la acci?n que hab?an sancionado como penalti a favor de Ecuador. El atacante interviene en la jugada al intentar disputarle la pelota al defensa. #Eliminatorias pic.twitter.com/Iw7RZllgvP — ElVarCentral (Andr?s) (@ElVarCentral) October 14, 2021

На десятой добавленной минуте стадион в Барранкилье практически взорвался от восторга, когда Куадрадо из аута забросил мяч к углу площади ворот, а защитник Мина с разворота поразил цель сквозь частокол ног. Голкипер гостей Домингес, незадолго до этого вытащивший мертвый удар Диаса, пребывал в шоке, однако ВАР снова вступил в игру, а второй поход Харо к монитору помог разглядеть контакт отскочившего от газона мяча с рукой Мины.

ANULADO: Nada que hacer amigos, cuando la mano es del jugador que anota el gol, y encima es inmediatamente antes al tanto, se cobra si o si, sin espacio a interpretaci?n. Reglamentariamente est? bien anulada la anotaci?n de Mina. #Eliminatorias pic.twitter.com/89y1IqrtwE — ElVarCentral (Andr?s) (@ElVarCentral) October 14, 2021

Вместо восьми лишних минут команды провели на поле целых пятнадцать, порадовав результатом разве что Уругвай. Колумбия, за которую снова сыграл зенитовец Барриос, провела удивительный октябрьский отрезок с тремя нулевыми ничьими.

Боливия — Парагвай — 4:0 (Рамальо, 21. Вильярроэль, 53. Абрего, 84. Р.Фернандес, 90+4)

Шансы парагвайцев даже на пятое место резко снизились, а высокогорный Ла-Пас остается для них заколдованным. В прошлый раз красно-белые побеждали здесь в отборочных матчах в 1973 году, и комплексы настолько сильны, что при счете 1:0 гости упустили шанс переломить игру, когда Санабрия не реализовал пенальти. Боливия, которой удалось догнать поверженного соперника по набранным очкам, одержала самую крупную победу с апреля 2009-го. Тогда состоялся исторический разгром Аргентины с Диего Марадоной на тренерской скамейке и Лео Месси на поле (6:1). Ну а в Парагвае всего через несколько часов сообщили об увольнении Эдуардо Бериццо.

Чили — Венесуэла — 3:0 (Пульгар, 18, 37. Бреретон, 73)

Припертые к стенке чилийцы выиграли второй раз подряд. В этот вечер в полном порядке были и ветераны, как сделавший две результативных передачи Алексис Санчес, и представители других поколений одной из самых возрастных сборных континента. Кроме дубля Пульгара, который за один вечер забил больше, чем за всю предыдущую карьеру в «Ла рохе», нужно отметить Бреретона. 22-летний англичанин, в июне получивший паспорт благодаря маме-чилийке, отличился в двух последних играх, а его команда взлетела с девятого места на шестое и находится на дистанции одной победы от зоны межконтинентальных «стыков».