Барриос и Колумбия все дальше от чемпионата мира, Суарес обогнал Месси, Бальбуэна и Алонсо не остановили Бразилию

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Аргентина остается непобедимой

У Колумбии все плохо, хотя год назад казалось, что возвращение на пост главного тренера Рейнальдо Руэды перезагрузило сборную. Сначала вернулись победы, потом команду и персонально зенитовца Барриоса хвалили за умение играть против сильных соперников, но вдруг выяснилось, что колумбийцы разучились забивать. Для команды, где есть Фалькао, Сапата, Хамес Родригес, Луис Диас, Муриэль и Куадрадо, это совершенно ненормально. Но статистика безжалостна, и начавшаяся в сентябре безголевая серия стоила падением во вторую половины таблицы.

Фактически Колумбия загнала себя в угол, потому что побеждать кровь из носу требовалось в гостях у Аргентины. А это и в отсутствие Месси практически безнадежное дело, и гостей, которым нужно было искать счастья у чужих ворот, заставили большую часть игры думать о защите собственных. Но и это не уберегло, когда на мгновение оставили без внимания Лаутаро Мартинеса. Акунья же оказался щедр не только на результативные передачи, но и, уходя на перерыв, подарил свою футболку болельщику.

El gesto del Huevo Acu?a tras el primer tiempo de Argentina vs. Colombia ???



El lateral argentino le regal? su camiseta a un hincha ?? pic.twitter.com/3lY9IDtnIz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2022

Вот что значит уверенность в себе и раскованность, которой так не хватало колумбийцам. Они так давно не забивали, что в концовке первого тайма упустили верный шанс, когда Эмилиано Мартинес не дал забить выскочившему к воротам Борхе, а Пеццелла на ленточке остановил добивание новичка «Ливерпуля» Диаса.

Dibu Mart?nez se la agarr? con Miguel Borja ???



En la ?ltima jugada del primer tiempo, el arquero de la Selecci?n Argentina se qued? con un mano a mano y lo insult? al delantero de Colombia ? pic.twitter.com/I7hT00LqOT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2022

О каком чемпионате можно говорить с такой реализацией и худшей в истории серий из семи матчей без забитых мячей? Теперь даже гипотетические мартовские победы над аутсайдерами — Венесуэлой и Боливией — с почти стопроцентной вероятностью могут оказаться бесполезными. Зато Аргентина продолжает поход за мировым рекордом Италии, продлив беспроигрышную серию до 29 матчей, а болельщики в Кордобе пришли в восторг, после финального свистка увидев завоеванный минувшим летом Кубок Америки.

Argentina brought out their Copa America trophy after beating Colombia ? pic.twitter.com/m2sZhOd4Mz — GOAL (@goal) February 2, 2022

Новый рекорд Бразилии

Мотивация пентакампеонов в оставшейся части цикла — как можно лучше подготовиться к финальной части ЧМ-2022. В том числе попробовать закрыть проблемные позиции, включая фланги обороны. Особенно правый, где до сих пор нет альтернативы 38-летнему Дани Алвесу, который, как и на победной Олимпиаде, вывел Бразилию на игру с капитанской повязкой.

Но вряд ли кто-то будет лучше ветерана, тогда как атаку Тите за последнее время успешно омолодил. Нет Неймара, но как же хороши Антони, Винисиус Жуниор и особенно Рафинья! Образовавшаяся в парагвайской обороне в связи с дисквалификацией Гомеса пара защитников из РПЛ в лице динамовца Бальбуэны и краснодарца Алонсо работала, не покладая рук.

Philippe Coutinho has scored for Brazil ? pic.twitter.com/diaqtAv9Nm — GOAL (@goal) February 2, 2022

Естественно, в фигуральном смысле, а настоящая игра рукой была зафиксирована у Рафиньи, что стоило отмены быстрого гола после вмешательства ВАР. Но потом форвард «Лидса» забил по правилам, приняв длинный пас Маркиньюса и эффектно разобравшись с защитником. Да и старая гвардия не сдает позиции, что продемонстрировал напомнивший о своем уникальном умении забивать с дальней дистанции Филиппе Коутинью.

У Парагвая, чья атака по примеру колумбийской работает вхолостую с сентября, забить просто некому, да и оборона в концовке просто рассыпалась. То, что сделали с ней бразильцы в четвертой голевой атаке с выводом Родригу на пустые ворота — просто издевательство. Бить рекорды нужно красиво, а пентакампеоны превзошли собственное достижение прошлого века и не знают поражений на протяжении 32 квалификационных матчей.

Бенефис Алексиса Санчеса

Из-за грозы и ливня матч в Ла-Пасе начался с задержкой, так как работникам стадиона потребовалось время, чтобы привести газон в более-менее приличное состояние. Больше всего пострадал центр поля, так что комбинировать поначалу было непросто. Но никто же не отменял стандарты! И на роскошный штрафной в исполнении Алексиса Санчеса хозяева ответили результативной подачей углового, которую завершил впервые забивший за Боливию натурализованный камерунец Энумба.

Bol?via e Chile tentam manter sonho de ir ? Copa vivo, mas quem n?o est? ajudando muito ? o gramado... ?



Acompanhe o jogo das Eliminat?rias ?? https://t.co/rOnNy5ZtjI pic.twitter.com/lAGV44T819 — ge (@geglobo) February 1, 2022

В последней трети матча «Ла роху» удерживали на плаву то каркас ворот, то блестяще игравший Кортес, получивший шанс в отсутствие травмированного Браво. А в итоге, пережив штурм хозяев, чилийцы добыли три очка на опыте своих ветеранов. Санчес забросил мяч под включение Ислы, и тот в касание вывел на удар проводившего лишь четвертый матч на таком уровне Марселино Нуньеса.

И уже в горячей концовке случился обмен голами Санчеса и Марсело Мартинса. Чилиец по числу голов в отборочных турнирах сравнялся с занимающим четвертое место Эрнаном Креспо (по 19). Что до турнирной ситуации, то «Ла роха» остается в игре и пытается не пропустить второе подряд мировое первенство.

Уругвайская перезагрузка

Обе сборные после осенней части отборочного цикла поменяли тренеров, и позитивно начали новую жизнь. Уругвайцам первая победа под началом Диего Алонсо позволила подняться на пятое место. А венесуэльцы уже заглядывают в будущее и, несмотря на потерянные шансы попасть на ЧМ-2022, пригласили 72-летнего Хосе Пекермана, который начал новый этап своей карьеры с разгрома Боливии и хет-трика Рондона.

Keeper was left watching this Cavani goal ? pic.twitter.com/jrW3aLGEpP — B/R Football (@brfootball) February 2, 2022

Однако вздохнувшие полной грудью после долгожданной победы небесно-голубые оказались венесуэльцам не по зубам. Настолько, что оформивший накануне переход в «Тоттенхэм» Бентанкур вогнал мяч в угол через 50 секунд после стартового свистка и стал автором самого быстрого гола Уругвая за всю историю отборочных турниров. А когда приглашенный новым тренером 20-летний Пеллистри после эффектного соло выложил мяч на ногу Де Арраскаэте, стало понятно, что радость открывавших тур чилийцев оказалась преждевременной. Уругвай эффектно — почти как забивший ударом через себя Кавани — снова отодвинул конкурента за пределы зоны «стыков».

Еще одно заметное событие игры в Монтевидео — возвращение Луисом Суаресом звания самого результативного футболиста южноамериканских отборочных турниров. Забив 28-й мяч, уругваец снова обогнал друга Месси, хотя, исполняя пенальти, не смог с первой попытки переиграть Фариньеса. Однако Арбитр дал бомбардиру второй шанс, так как игроки гостей вбежали в штрафную до удара.