Петраков о невызове Малиновского в сборную Украины: «Меня научили, что в нашей стране правду говорить нельзя»
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о том, почему в сборную не был вызван полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.
«Думал, это первый вопрос будет, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Вся страна не может спать. Уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков — он должен позвонить, извиниться, на колени стать.
Я уже все сказал насчет Малиновского всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить».
Сборной Украины предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Ранее Петраков говорил, что Малиновский попросил отпустить его с товарищеского матча со сборной Чехии и обижался на то, что его не выпустили в стартовом составе против Франции.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1101840086-petrakov-o-malinovskom-vsya-strana-ne-mozhet-spat-uzhe-skazal-vsyu-pra.html
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