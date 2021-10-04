Петраков о невызове Малиновского в сборную Украины: «Меня научили, что в нашей стране правду говорить нельзя»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о том, почему в сборную не был вызван полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

«Думал, это первый вопрос будет, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Вся страна не может спать. Уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков — он должен позвонить, извиниться, на колени стать.

Я уже все сказал насчет Малиновского всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить».

Сборной Украины предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Ранее Петраков говорил, что Малиновский попросил отпустить его с товарищеского матча со сборной Чехии и обижался на то, что его не выпустили в стартовом составе против Франции.