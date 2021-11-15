Жорди Альба высказался о работе Луиса Энрике в сборной Испании

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о работе главного тренера Луиса Энрике.

«Важно, как Энрике общается с игроками, как передает свои идеи. Он очень много знает и заставляет нас быть всегда сосредоточенными. Он — тренер, который справедливо относится ко всем, который дает всем возможности», — цитирует Альбу Football Espana.

Ранее сборная Испании обыграла Швецию со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022 и заняла 1-е место в своей группе.