Жорди Альба высказался о работе Луиса Энрике в сборной Испании
Жорди Альба оценил работу Луиса Энрике в сборной Испании
10:07
Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о работе главного тренера Луиса Энрике.
«Важно, как Энрике общается с игроками, как передает свои идеи. Он очень много знает и заставляет нас быть всегда сосредоточенными. Он — тренер, который справедливо относится ко всем, который дает всем возможности», — цитирует Альбу Football Espana.
Ранее сборная Испании обыграла Швецию со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022 и заняла 1-е место в своей группе.
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