Кафанов высказался о спаде в игре Максименко и рассказал о перспективах его возвращения в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможных причинах спада в игре вратаря московского «Спартака» Александра Максименко.

«Так получилось, что тот последний период, когда Александр играл, у «Спартака» не ладилась игра в защите, — приводит слова Кафанова «Чемпионат». — В каждом матче было много моментов — в такой ситуации голкиперу очень сложно, там было много ударов из пределов штрафной. Думаю, передышку Максименко можно было дать даже раньше — на нем была большая психологическая нагрузка».

Тренер рассказал, что делать вратарю в сложившейся ситуации.

«Надо просто работать много. Максименко провел большой отрезок в «Спартаке» без замен, это очень сложно. Недавно сыграл сотый матч. Может, то, что произошло, — это даже нужно, чтобы разгрузить голову. Главное, чтобы он получал удовольствие от тренировок. Других рецептов нет. Александр хороший вратарь», — сказал он.

Также Кафанов ответил, является ли Максименко кандидатом в национальную команду.

«У нас все российские голкиперы кандидаты. Зависит от уровня, который Максименко будет показывать в матчах», — подытожил тренер.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин пропустил 28 мячей в 17 матчах за «Спартак».