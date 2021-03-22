Жемалетдинов: «В сборной России готов сыграть на любой позиции»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов заявил, что в сборной России в матче отбора ЧМ-2022 против Мальты готов сыграть на любой позиции.

Также 24-летний хавбек оценил свое состояние.

«Состояние отличное, все сборы прошли, все в оптимальных кондициях, — отметил Жемалетдинов. — Мы будем работать на всю катушку, все мысли об игре с Мальтой.

Где буду играть? Могу сыграть на любой позиции — на фланге, в центре. Разговора пока не было, но по тренировкам видно, что наигрывают под нападающими.

Разбирали ли соперника? Пусть разбор соперника останется в секрете".

Матч Мальта — Россия пройдет 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.