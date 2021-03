Крал из-за травмы пропустит матчи сборной Чехии в отборе на ЧМ-2022

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал 22 марта на своей странице в Twitter сообщил, что из-за травмы не сыграет за национальную команду в матчах отбора на ЧМ-2022.

«К сожалению, из-за травмы не сыграю за сборную, буду скучать. Остаюсь в Москве, надеюсь на скорейшее выздоровления. Удачи!», — написал Крал.

Unfortunately, due to injury, I will miss the National team ...stay in Moscow for a treatments and fast recovery ???



Good luck in qualifying guys??? @ceskarepre_cz