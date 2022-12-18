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Допинг

Сегодня, 17:36

ФИФА и ВАДА провели 2846 допинг-тестов во время чемпионата мира-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал, сколько допинг-тестов было проведено во время ЧМ-2022 в Катаре.

«ФИФА вместе с национальными антидопинговыми организациями внедрила мощную программу тестирования до и во время чемпионата мира по футболу 2022 года. По ходу турнира в общей сложности было проведено 2846 допинг-тестов», — написал глава ВАДА в социальных сетях.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу
Витольд Банька
ВАДА
ФИФА
1
1
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