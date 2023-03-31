Отаменди сделал татуировку на животе с изображением Месси

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сделал татуировку на животе с изображением форварда чемпионов мира-2022 Лионеля Месси.

На нем нападающий «ПСЖ» гладит кубок чемпионов. Под изображением вытатуирована надпись «Как мне докажут, что что магии не существует?» и дата финального матча с Францией.

Татуировка с изображением Лионеля Месси. Николас Отаменди, Фото Соцсети

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.