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Месси отреагировал на татуировку со своим изображением у Отаменди

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на татуировку со своим изображением у защитника национальной команды Николаса Отаменди.

«Я видел много впечатляющих вещей, касающихся меня и чемпионата мира, но то, что сделал мой друг и партнер по команде Отаменди, — это больше, чем нечто особенное», — написал Месси в соцсети.

Отаменди ответил, назвав аргентинца историей футбола.

«Вещи, которые ты видел, — ничто по сравнению с тем, что мы видим, играя вместе с тобой. Ты не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг», — написал Отаменди.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Николас Отаменди
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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