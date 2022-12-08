Защитник сборной Франции Конате: «В сборной Англии опасен не только Кейн»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Англии.

«Каждый знает Гарри Кейна. Кейн — выдающийся футболист. Я играл против него, и это очень тяжело. Это будет большим испытанием для нас. Но он не единственный опасный игрок в сборной Англии, совершенно не единственный. В их команде много опасности. Мы должны отнестись к ним очень серьезно. Временами АПЛ бывает устрашающей, и тебе нужна концентрация — одна ошибка там, и тебя накажут. Матчи там очень агрессивные», — приводит слова Конате Daily Mail.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции сыграет в матче 1/4 финала турнира против Англии 10 декабря, начало — 22.00 (мск).