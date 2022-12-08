Далич заявил, что сборной Хорватии еще предстоит проявить себя на чемпионате мира

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выступлениях национальной команды на чемпионатах мира.

«Хорватия — маленькая страна, и она добилась успеха на двух чемпионатах мира. Нам снова удалось достичь этой стадии, но мы амбициозны и не хотим останавливаться. У нас 18 новых игроков, которые не были на прошлом мундиале. Нам нужно время, чтобы развиваться и возмужать. Наш успех в том, что мы вошли в восьмерку лучших команд, огромен. Им еще предстоит проявить себя на чемпионате мира, и завтра у них будет хорошая возможность сделать это. Мы хотим сделать больше, и если нам удастся, то это будет впечатляюще. Было бы лучше, если бы это был финал», — приводит слова Далича Reuters.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет в пятницу, 9 декабря, начало — в 18.00 (мск).