Капитан сборной Израиля Даса рассказал о друзьях в сборной Сербии на ЧМ-2022
Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии «СЭ» рассказал о друзьях среди футболистов на чемпионате мира-2022 в Катаре.
— Ты играл за сборную Израиля совсем недавно. Как все прошло?
— Это были товарищеские игры. Я получил игровое время. Сейчас время отдыхать.
— Есть ли у тебя друзья, которые хотели бы играть в РПЛ?
— Да, они видят уровень чемпионата, они могут тут играть. Кто? Я не хочу называть имена.
— Много ли у тебя друзей, которые играют на чемпионате мира?
— Конечно! Во-первых, это Муми Нгамале. Он провел несколько минут. Мы все хотим, чтобы он играл больше. У меня есть друзья в сборной Сербии.
— Сербия играла с Бразилией. Отправлял ли ты какие-то сообщения игрокам?
— Конечно, Бразилия сейчас выглядит сильнейшей командой на чемпионате мира. Понятно, что только начало, но мы все увидим.