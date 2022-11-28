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Сегодня, 12:55

Капитан сборной Израиля Даса рассказал о друзьях в сборной Сербии на ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии «СЭ» рассказал о друзьях среди футболистов на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Ты играл за сборную Израиля совсем недавно. Как все прошло?

— Это были товарищеские игры. Я получил игровое время. Сейчас время отдыхать.

— Есть ли у тебя друзья, которые хотели бы играть в РПЛ?

— Да, они видят уровень чемпионата, они могут тут играть. Кто? Я не хочу называть имена.

— Много ли у тебя друзей, которые играют на чемпионате мира?

— Конечно! Во-первых, это Муми Нгамале. Он провел несколько минут. Мы все хотим, чтобы он играл больше. У меня есть друзья в сборной Сербии.

— Сербия играла с Бразилией. Отправлял ли ты какие-то сообщения игрокам?

— Конечно, Бразилия сейчас выглядит сильнейшей командой на чемпионате мира. Понятно, что только начало, но мы все увидим.

Эли Даса
Сборная Сербии по футболу
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