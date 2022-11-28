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Сегодня, 12:27

Российские болельщики с флагами пришли поддержать Сербию в матче ЧМ-2022

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Российские болельщики пришли на матч Камерун — Сербия.
Фото «СЭ»
Российские болельщики пришли на матч Камерун — Сербия.
Фото «СЭ»
Российские болельщики пришли на матч Камерун — Сербия.
Фото «СЭ»
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Российские фанаты с флагами пришли поддержать сборную Сербии в матче группы G против Камеруна на чемпионате мира-2022 в Катаре. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

Болельщики из России шли на стадион в Эль-Вакре (Катар) в стилизованных под старину рубахах и головных уборах.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Камерун — Сербия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 12.45).

Российские болельщики пришли на матч Камерун - Сербия. Фото "СЭ"
Российские болельщики пришли на матч Камерун — Сербия.
Фото «СЭ»
Российские болельщики пришли на матч Камерун - Сербия. Фото "СЭ"
Российские болельщики пришли на матч Камерун — Сербия.
Фото «СЭ»

Сборная Камеруна занимает третье место в своей группе с 0 баллов. У Сербии — 0 очков и четвертая строчка.

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Камерун
Сербия
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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